亞洲電影大獎 是枝裕和冧莊最佳導演 役所廣司擊敗梁朝偉稱帝 蔣勤勤封后

【明報專訊】第17屆《亞洲電影大獎》頒獎典禮昨晚假西九文化區戲曲中心大劇院舉行，梁朝偉未能憑《金手指》冧莊，由《新活日常》日本男星役所廣司稱帝，內地女演員蔣勤勤憑《草木人間》封后。是枝裕和憑《怪物》再奪亞洲電影大獎最佳導演，最佳電影由《無邪之境》獲得。梁雍婷與卓亦謙為港爭光，分別憑《白日之下》和《年少日記》奪最佳女配角及最佳新導演。《金手指》獲最佳造型設計及最佳美術指導兩獎。

記者︰林祖傑、鍾一虹

攝影︰劉永銳、鍾偉茵

役所廣司憑《新活日常》稱帝，但未有出席頒獎禮接受獎項。蔣勤勤憑《草木人間》打敗鄭有美、周冬雨、林品彤及菊地凛子封后，激動哽咽感謝製片人、導演和台前幕後工作人員，更多謝她的愛人，「謝謝他不斷吹捧我，讓我堅持下來，多謝電影給我力量，讓我認識世界、生活，以及更認識自己」。

蔣得獎感覺奇妙 盼走得更遠

蔣勤勤在後台接受訪問時表示，完全沒想過會攞獎，感覺很奇妙，得獎講運氣，每個提名人都很棒，值得她學習，但未有時間跟她們交流，「我要努力做好自己，堅定自己，就能走得更遠。拍《草木人間》最艱苦的地方，是把自己最不願意的東西釋放出來，要對導演和對手有無比信任」。

梁雍婷奪女配角獎 興奮掃跌咪架

梁雍婷憑《白日之下》擊敗濱邊美波、筒井真理子、高旻示及萬芳奪最佳女配角，興奮得眼泛淚光，由於裙襬太長，上台攞獎時掃跌咪架，由頒獎嘉賓劉冠廷幫忙執起。她哽咽感謝亞洲電影大獎給予肯定，感謝老闆古天樂及導演讓她演這個角色，以及台前幕後工作人員和演員，又多謝到場支持她的家人和男友。梁雍婷在後台受訪，稱想透過電影力量正視白日之下仍有黑暗存在，「希望大家有時見到弱勢社群會主動伸出援手，坦白講我攞到這個獎沒說太開心，因知道這角色是盛載着受害者的痛苦，希望大家了解當年的事，希望香港不會再有同類事情發生」。卓亦謙受訪時稱︰「估不到會得到最佳新導演，因對手好勁，我甚至連謝辭也沒準備。」

是枝裕和願為梁朝偉度身訂做角色

憑《怪物》奪最佳導演的是枝裕和表示從黑澤清手上接過這個獎時十分緊張，因對方一直是他非常尊敬的人，「我平時不是緊張的人，面對着他都緊張起來」。對於連續兩年奪得這個獎項，他笑道：「先不說得獎，梁朝偉坐在我後面已令我有點小鹿亂撞的感覺，至於得獎感受就等回家再慢慢體會。」他表示很期待與梁朝偉合作，絕對會為對方度身訂做角色。問可會執導港產片？他說：「我會加油，如果為了這樣的電影再來香港，是一件很開心的事，請大家等等。」

李英愛獲卓越大獎 承諾多拍電影

日本男星鈴木亮平與入行逾30年的韓國女星李英愛獲頒「卓越亞洲電影人大獎」，李英愛對於獲業內人士認同感開心，未來也會多拍電影給大家看。鈴木亮平透露將會於新戲演動漫《城市獵人》真人版，「自小已喜歡看這動漫，我是想演『城市獵人』才當演員，開心夢想成真，但也有壓力。（角色會否騷肌？）我會為角色健身，3星期後騷畀大家睇」。

（第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮）

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