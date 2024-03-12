《蒼鷺與少年》宮崎駿再奪最佳動畫 日片《哥斯拉-1.0》首奪視覺效果獎

【明報專訊】日本電影在今屆奧斯卡大放異彩，宮崎駿新片《蒼鷺與少年》繼《千與千尋》後，再奪最佳動畫，宮崎駿及監製兼吉卜力創辦人之一鈴木敏夫缺席頒獎禮。另外，山崎貴執導、神木隆之介和濱邊美波主演的《哥斯拉-1.0》拿下最佳視覺效果獎，成為首部哥斯拉電影及日片奪此獎。

文：蘇珮欣

《蒼鷺與少年》先後在金球獎及英國電影學院獎（BAFTA）奪最佳動畫，昨日再下一城，擊敗勁敵《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》，以及《元素大都會》、《怪物少女妮莫娜》及《汪汪夢裡人》等對手；也是宮崎駿繼《千與千尋》相隔21年再次在奧斯卡奪最佳動畫。

聽「The」字知得獎

宮崎駿跟當年《千與千尋》揚威奧斯卡一樣，未有親身領獎，由吉卜力社長福田博之及副社長中島清文代領。《蒼鷺與少年》監製鈴木敏夫昨日在東京吉卜力工作室召開記者會，據《產經新聞》報道，鈴木敏夫與工作室50多名員工昨上午一起收看頒獎禮直播，得獎瞬間全場歡呼，部分員工更喜極而泣。

鈴木敏夫表示當聽到讀出「The」（《蒼鷺與少年》英文片名The Boy and the Heron）字一刻，已知道得獎，由衷開心，隨即致電宮崎駿，透露對方雖說「身為日本男兒，不應露出快樂表情」，但指他其實很興奮，只是極力壓抑情緒，以示意不在乎，鈴木敏夫說：「我祝賀他，他回說彼此彼此。」

宮崎駿剃鬚後被指常照鏡

鈴木敏夫感謝奧斯卡所有投票會員，稱《蒼》片像舊約聖經，也像是宮崎駿的「啓示錄」，可能因此引起美國觀眾共鳴。談到宮崎駿下部作品，鈴木敏夫指對方目前未有構思，腦袋需要時間放空，但透露宮崎駿說過想製作短篇動畫。鈴木敏夫稱會付款給奧斯卡製作3座小金人，分別給宮崎駿，他自己及留一個展覽用。宮崎駿日前拍奧斯卡宣傳片時，招牌白鬍鬚「消失」了，鈴木敏夫稱提議對方剃鬚，覺得會很好看，還指宮崎駿剃鬚後非常在意，經常照鏡。

「哥斯拉鞋」受矚目

另外，山崎貴執導的《哥斯拉-1.0》，擊敗《拿破崙》、《A.I.創世者》、《銀河守護隊3》及《職業特工隊：死亡清算上集》，奪最佳視覺效果，成為首部拿下此獎的日本電影。山崎貴表示40多年前看到《星球大戰》及《第三類接觸》感到震驚，並立志投身影壇，奧斯卡舞台卻連想也不敢想，獲提名已覺奇蹟，感謝身在日本的製作團隊，「荷李活證明了你們的實力」，不忘向《哥》片已故監製阿部秀司致敬。

據悉《哥斯拉-1.0》製作費僅1500萬美元（約1.17億港元），視覺效果團隊約30人，相比去年同獎得主《阿凡達：水之道》視覺效果百人團隊，相差甚遠，因此受到荷李活關注。

山崎貴其後在記者會表示，「哥斯拉打開了大門，我相信往後會展開新的冒險旅程」。他又謂若日本電影能在海外獲好票房，相信對日本影壇帶來正面影響。《哥斯拉-1.0》演員神木隆之介、濱邊美波及安藤櫻等紛紛在社交網道賀。山崎貴昨日率領團隊穿上「哥斯拉鞋」出席頒獎禮，鞋跟設計是哥斯拉手掌，造型特別，男女裝鞋每對分別索價8.8萬日圓（約4700港元）及7.8萬日圓（約4200港元）。

（第96屆奧斯卡頒獎禮）