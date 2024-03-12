《新聞女王2》明年原班人馬開拍 阿佘霸氣回歸鬥黃宗澤

【明報專訊】TVB去年跟內地視頻平台「優酷」合作，《新聞女王》突圍而出深受內地與香港觀眾歡迎，雙方加強合作關係，昨日TVB宣布跟優酷簽訂深度合作框架協議。《新聞女王2》將於明年初原班人馬開拍，在首輯結局亮相的黃宗澤亦會加入《新聞女王2》劇組。昨日影視博覽活動上，馬國明、黃宗澤及高海寧等出席，會上播放佘詩曼預錄的短片，她以「Man姐」霸氣回歸說：「新聞界只有一個，新聞女王！」不少劇迷留言期待《新聞女王2》。

娛樂組

佘詩曼（阿佘）憑《新聞女王》三奪視后外，也令事業登另一高峰，成為品牌的搶手人物。阿佘身在歐洲，早前獲邀出席米蘭時裝周，接着又出席巴黎時裝周，她特別拍短片宣布「Man姐」回歸，「我文慧心就算去到邊度做新聞，都有佢嘅公信力，就我一個都夠贏你SNK成個台喇！敢唔敢今晚嘅Prime time（黃金時段）同我賭？記住，新聞界只有一個，新聞女王！」今次《新聞女王2》原班人物外，在上輯大結局登場的黃宗澤曾對Man姐說：「喺我領域，只有國王，無女王！」新聞女王戲鬥國王，會有新火花。

TVB優酷加碼合作

昨日TVB與優酷公布合作協議中的其他項目，其中《法證先鋒6倖存者的救贖》與《黑色月光》兩劇正在後期製作階段，預計今年下半年播放。黃宗澤除了主演《新聞女王2》，還有《法證先鋒6倖存者的救贖》及《執法者們》，皆是重頭製作，早前黃宗澤奪TVB大灣區視帝，今年有更大發展。《執法者們》集陳豪、馬國明及黃宗澤三視帝演出，宣傳片見後者被宣萱掌摑。

合作計劃還有《巨塔之后》4月拍攝，《正義女神Themis》、 《模仿人生》及《夫妻的博弈》陸續在下半年製作。

楊茜堯主演《黑色月光》

優酷港劇場微博昨率先播放多部港劇預告片，其中《黑色月光》由楊茜堯、王浩信、林夏薇及黃翠如主演，預告片見王浩信跟林夏薇有激情戲。其他劇集有馬德鐘、吳偉豪的《非常檢控觀》，張振朗與陳山聰主演《奪命提示》，陳展鵬、林夏薇及方力申演出《逆天奇案2》，還有《家族榮耀之復仇聯盟》、《黑網狙擊》及《無懼》。另有欄目介紹「合作開發中 敬請期待」，列出3部劇名《黃金時代》、《風華背後》及《吸金遊戲》。