續任香港影視娛樂博覽大使 黎明：繼續向前邁進

【明報專訊】香港影視娛樂博覽2024開幕啟動儀式昨日在會展舉行，黎明續以大使身分現身，談到今年是香港影視娛樂博覽20周年，他說：「香港在每個階段的娛樂作品都不同，大家在這20年經歷不同挑戰，以及汲取很多不同經驗，相信有這樣的基礎，定有很多不同創作重新浮現好作品出來。」他又呼籲大家支持今年香港影視娛樂博覽，「入面可以找到些做得對的，或做得不夠充足的，可以繼續向前邁進，一起看着我們成長」。儀式結束後黎明即離場，未有接受訪問。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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