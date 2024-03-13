53歲酒井法子怕榮升奶奶

【明報專訊】日劇《同一屋簷下》53歲女星酒井法子今年7月13日假旺角麥花臣場館舉行《my dear香港演唱會2024》。酒井日前專程來港，為個唱造勢，並接受本地傳媒訪問。酒井深明許多香港粉絲希望她在個唱演唱廣東歌，稱若大家有心水歌，可透過社交媒體留言，她會好好考慮，但直指廣東話很難，她說：「今次講完（廣東話），下次又忘記了，平時接觸英語、普通話較多，廣東話真的好難。」

稱演唱會最重要與粉絲互動

舉行演唱會需要體力，年屆53歲的酒井法子表示不擔心體能，相信能應付自如，坦言平日愛做運動，每周都會健身、舉啞鈴及做高溫瑜伽。她稱在個唱最重要與粉絲溝通及互動，說不定會跟大家玩遊戲，甚至落台握手、送抱。

酒井法子的兒子高相祐樹早年經常跟她出埠工作，但現年24歲，已長大成人。酒井今次來港，沒有兒子在身邊，她稱沒有感到不習慣，也不掛心兒子。被問到可有想過何時榮升奶奶，酒井聞言即笑稱「諗起都覺得恐怖」；又指兒子未曾帶女朋友「見家長」。

對於未來工作動向，酒井法子稱稍後會演出「晚餐騷」，有機會也想拍日劇，特別是近年興起的串流平台劇集。她稱有空閒會去旅行，但自言不擅長計劃行程，總是隨心出發，而且會拿着當年在香港買的「自拍棍」拍照。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳