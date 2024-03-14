離巢仍受重視 落力宣傳無綫新劇 黃智雯獲老公力撐增自信拼事業

【明報專訊】41歲黃智雯去年作出兩重大決定，離開效力16年的無綫，以及與拍拖11年的男友詹文天結婚。在新一年跳出舒適圈的她加盟新公司，開展演藝事業新一頁，做足準備迎接各種新挑戰。黃智雯希望發掘自己更多不同面貌，多參演舞台劇。她跟無綫仍保持良好關係，離巢後仍落力宣傳劇集《再見‧枕邊人》，不排除再合作。榮升人妻的黃智雯讚老公幽默又教識她很多事，是她的定海神針。

記者：葉靜文

攝影：劉永銳

黃智雯2007年參選香港小姐入圍最後5強，之後簽約無綫，效力16年，約滿和平結束賓主關係。近期她參演的節目《尋找世界另一個我 台灣篇》與劇集《再見‧枕邊人》接連播出，依然受重視，她亦積極參與宣傳。黃智雯很喜歡在《再見‧枕邊人》飾演被陷害失蹤及失憶7年的顧晴天，角色內斂，有不少內心戲，考驗演技。

適當時機跳出舒適圈

談到何時萌生離巢想法？黃智雯說：「這個想法是慢慢發酵，以往多年在同一平台發展，近年開始做不同的事，拍YouTube、做舞台劇，接觸好多不同的事，會想在公司累積這麼多經驗，是否有能力去試未試過的事？在舒適圈長日子，適當時機及想在人生階段給自己多一點挑戰。」是否覺得處於樽頸位，在無綫未來發展不大？她說：「近年接觸舞台劇是千變萬化，有時見到自己不同一面，覺得幾得意。特別參與戲劇工作坊，疫情前去法國讀了一個短期課程，見好多來自五湖四海不同行業的人，有舞台劇演員、上年紀想重拾夢想的人，接觸不同的人和事物，發現世界原來可以這樣。」

得比失多 遺憾少陪家人

黃智雯2018年獲馬來西亞及新加坡視后，始終未能獲無綫視后，她認為獎項是其次，演戲獲得的滿足感是金錢和獎項不能代替。她覺得在無綫16年得比失的多，「給自己的目標是每個演出作品都要有得着，以前細個有前輩教導，到我成為有少少經驗的演員時，點樣控制拍攝的環境，兼顧範疇多了，演員能力不斷擴大，整個過程得到的不單是真正友誼，還有工作上寶貴經驗。好多謝16年來遇到的所有台前幕後，建立好深的默契。至於失可能是時間，專注拍劇少時間陪家人，有時辛苦意志薄弱時，都想過不做，開心時間比攰的多」。

最喜歡《三個女人一個「因」》

黃智雯多謝所有她給機會的監製，「像潘嘉德好像有透視眼看穿人心，好知我的性格內裏底蘊，初期《巴不得爸爸…》蘇鳳蓮、《搜下留情》鵪鶉妹等，比較內斂和怕醜的角色。之後發掘我更多可能，《On Call 36小時》、《三個女人一個「因」》等，畀好多信心我，現在他退休，仍維繫着，永遠當他老竇。還有與前輩陳慧珊合作覺得好夢幻，看《衝上雲霄》好鍾意她，有機會演她妹妹，她好親切，好鼓勵我，是好好的學習對象。阿姐（汪明荃）、林峯、馬德鐘、胡杏兒等，個個都好主動鼓勵我」。

16年演過數十部劇集，選最喜歡3個角色，黃智雯首選《三個女人一個「因」》，「本身劇本設定已令演員見到會流口水，一人分飾3個人格分裂個性，演繹時好開懷，釋放內心奔放熱情。還有去年的《隱門》，角色沉重複雜，是演戲上一個里程碑，事前做好多功課，拍攝期間長時間陷入複雜情緒。第3個揀《降魔的》的魔，角色打扮好另類，脫離現實世界，任由自己創作，喜歡沒有太多局限的角色」。

跟丈夫共識生育隨緣

去年與拍拖11年男友詹文天拉埋天窗，黃智雯表示男友疫情前已求婚，因疫情延誤，去年完成人生大事。一向低調處理感情事的她表示另一半是圈外人想保護對方，生活上互相尊重有默契，大讚老公有幽默感、正能量又好顧家，「最重要能否溝通，他教到我好多，有時自己不夠自信，搖擺不定，聽他意見，好似定海神針」。

二人拍拖到結婚都很少鬧交，黃智雯稱不喜歡鬧交，好傷感情，「有問題先了解件事同消化，再慢慢傾，好少正面衝擊。（做人妻後有否改變？）之前一齊生活一段時間，生活上已好有默契，心態上二人同行，不再自己一個人鍾意去邊就去邊，要有商有量，給到另一半安全感」。至於會否生小朋友，她稱跟老公有共識隨緣。

視「胡說八道」姊妹為學習對象

黃智雯決定轉新環境有問老公及「胡說八道會」姊妹意見，「我鍾意聽不同人的想法及角度，特別是另一半，在工作上有重大決定，都想他參與。好姊妹有好多都經歷過我現在的情况，當然最後決定在我身上。在她們身上見到不斷接受新挑戰，先有動力發掘新的可能。胡杏兒在我們6人中是好好的示範，見她離開公司後參與不同範疇工作，沒有局限自己。她們每一個都是我的學習對象，不可以畀自己停留在一個環境，不斷挑戰先好玩」。未來她想跟「胡說八道會」在戲劇上合作，認識到這班好姊妹，絕對是在這行最大的收穫之一。

場地提供：Pier 1929 （灣仔碼頭）

化妝：諺瞳.小白

髮型：Jay @ HoLA

服裝：self-portrait

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com