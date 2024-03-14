許軼被指戀負評王Nathan 經理人：曾了解沒繼續發展情侶關係

【明報專訊】女團COLLAR本月舉行成軍後首個演唱會，7名成員積極綵排。不過近日成員戀事多，繼邱彥筒傳跟林家熙秘戀一年後，前日輪到21歲成員許軼（Day）被指與因負評退賽《全民造星V》的魏念恩（Nathan）拍拖。Nathan前女友Jessie去年5月墮樓身亡，傳男方參加《造星V》後提出分手，令她情緒受困。Nathan又被指分手後仍向女友借錢，並要求刪除社交網拍拖證據等，令他形象受挫，最後退出決賽。他潛水近8個月，日前擔任陳蕾紅館演唱會嘉賓，惹網民爭議。

近日有指Nathan與Day在朋友介紹下認識，互相追蹤社交網，戀情去年8月開始，即Jessie離世後3個月。據悉Nathan去年陷低潮時，Day陪伴在側。Day與Nathan傳緋聞後，昨日凌晨在社交網上載坐在鐵架上的短片，寫道：「緊迫排練中，會繼續專注演唱會，期待吧！」未有回應戀事，惹來大批網民及COLLAR粉絲湧入留言，很多人反對她與Nathan拍拖，群情洶湧。有人問她不否認又不回應是否代表默認？有網民稱要取消追蹤Day，又怕她會連累COLLAR，勸Day不要被愛情冲昏頭腦，斷送大好前程，對她好失望，要求她與Nathan分手。有網民稱有人找出兩人開直播時背景屋企擺設和牆身顏色一樣，疑似同居；亦有網民表示支持Day的決定。

COLLAR經理人戴穎昨晚在社交網回應：「想交代下，Day上年年尾朋友介紹而認識Nathan，過咗一段時間的了解並沒有繼續發展情侶關係。多謝大家關心，報道中的很多都是不實謠言。」

娛樂組