落選張鎬濂讚LOONG 9團名特別 無綫專頁嘲無緣入團 丁子朗玩食字回應

日本籍練習生滑川光祐自爆決賽當日在大會提供的酒店金錢被盜，事後發文稱在沒有確認下，認定酒店職員所為而致歉。

【明報專訊】無綫選秀節目《亞洲超星團》選出9名練習生組男團LOONG 9，連日來引起不少爭議，不少網民質疑香港代表文佐匡和冼靖峰入圍資格。導師朱正延替練習生郭殿甲未能出道可惜，有網民將郭殿甲與冼靖峰的跳舞短片做對比，批評冼靖峰跳得差。LOONG 9團名不停被網民取笑，無綫專頁亦玩食字潮，用丁子朗照片配設計對白：「我很Lonely，我入唔到LOONG nine！」丁子朗亦玩埋一份。落選張鎬濂昨日到新城電台接受訪問，稱當日聽到LOONG 9團名覺得好特別，他仍抱初心及夢想繼續發展歌唱事業。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

張鎬濂在媽媽洪欣陪同下到電台，洪欣稱自己充當助手，未有一起受訪。張鎬濂表示參賽時給自己太大壓力，賽事完結後整個人放鬆了，「當然不捨得，未能入圍成團亦感可惜和遺憾，不過替9名勝出練習生開心，大家談好以後在不同地方也要相約見面」。在眾多練習生中，他跟區珀豪最老友，像糖黐豆一樣。

唔記得陳法蓉叫「龍九」

張鎬濂很開心憑《亞洲超星團》吸引香港粉絲認識，希望多在港發展，「希望未來可以多拍戲，之前參加男團想博一博，遺憾做不到，我仍抱着一份初心和夢想，因為很喜歡唱跳，也不會放低，再看看未來會否再有機會」。

提到團名LOONG 9掀起熱議，又被網民取笑，張鎬濂表示當晚在台上聽到團名，覺得幾特別，9個人代表龍年也不錯。對於媽媽閨密陳法蓉在電影《賭俠》角色叫「龍九」，被網民拿作跟LOONG 9相提並論，他笑說：「我有睇法蓉姐姐的演出，但沒有特別記着她戲中名字。」

考慮伙妹妹組兄妹團出道

張鎬濂在內地簽約樂華娛樂公司，問香港發展是否由母親洪欣任經理人？他笑說：「媽媽算是我半個經理人，不過太難了，她本身要湊我，做經理人要顧很多事情，等如再湊多一個。」他透露10歲妹妹張晞彤很靚女，視他為偶像，受他影響喜歡唱歌和拍片，甚有表演天分，笑言將來可考慮組兄妹團出道，但要等妹妹18歲成年，晞彤性格害羞，未知是否想入行發展。

張鎬濂透露妹妹當上他的小粉絲，但沒有問他拿簽名，反而問他拿錢，「佢之前試過問我攞錢，給她數百元，一星期後她再問我拿錢，我沒有追問為何要那麼多錢，到《超星團》總決賽當晚，妹妹帶禮物送給我，可惜我太忙，她回家前透過媽媽轉交給我，拆開見到是我最喜歡的Figure公仔，非常感動，懷疑她用錢買禮物送給我」。

節目組斥責日本選手亂爆被偷錢

無綫「See Saw先」專頁用丁子朗的照片發文，配上設計對白：「我很Lonely，我入唔到LOONG nine！」丁子朗讚好及留哈哈笑表情圖，還轉載到自己的社交網，留言︰「siu jor（笑咗），放心我唔會好lonely，因為I'm not a 窿」。

另外，落敗的日本籍練習生滑川光祐在比賽後，於社交網自爆決賽當日在大會提供的酒店不見金錢，他寫道：「打掃酒店房間時被服務員偷走了1000 HKD。我很生氣。」

《亞洲超星團》官方社交網之後發聲明，稱節目組連續幾天聯繫選手希望協助，但對方拒絕溝通，卻自行在社交網發布資訊宣泄不滿，斥責滑川光祐損害節目組聲譽，會提起申訴，保留正當維權的權利。前晚滑川光祐發文致歉，稱酒店工作人員第一時間提出幫他報警查明情况，他因要趕飛機，在沒有確認下，認定為酒店職員所為，非常抱歉。

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