【開箱】《東京風雲2》黑道開戰 日本宋子豪唔講一唔講三

【明報專訊】《盜火線》米高曼（Michael Mann）有份監製的劇集《東京風雲》（Tokyo Vice），兩年前在HBO及HBO Go上架後，大受好評，迅即續訂第2季，《西城故事》安素艾高（Ansel Elgort）、《最後武士》渡邊謙、《悍戰太平洋》菊地凜子、《潛能異士》麗素凱勒（Rachel Keller）及《與你在世界終結之日》笠松將等原班人馬回歸外，玄理、鈴木貴之、真矢美季及窪塚洋介亦加盟演出。《東京風雲2》上月8日首播，今季比上季多了兩集，預計下月4日會播出第10集大結局。

傑克證據付諸一炬

《東京風雲》根據旅日記者傑克阿德爾斯坦（Jake Adelstein）著作《東京罪惡：一個美國記者在日本的警方報道實錄》改編。傑克來自美國密蘇里州，留學日本，在上智大學修讀日本文學，1993年考入《讀賣新聞》，成為該報社歷來首名外籍記者，效力長達12年；書中記錄了他追查黑幫新聞的細節。

劇中以1999年日本為背景，最大報社「明調新聞」外籍記者傑克一角由安素艾高飾演；上季尾聲講述勾結黑幫的警察宮本（伊藤英明飾），被同袍片桐（渡邊謙）知悉內鬼身分後，給他最後機會，要宮本傳達錯誤情報給黑幫大佬戶澤知道，以及找出其走私毒品上岸地點，宮本卻遭戶澤殺害，後者更警告片桐不要妨礙其計劃，否則會對他的家人不利。來自美國的夜店女郎Samantha（麗素凱勒飾），向黑幫千原會借高利貸開店，獲舊愛兼千原會小頭目佐藤（笠松將飾）幫忙，後者卻遭染上毒癮的小報專欄作家鵜飼伏擊，生死未卜。傑克被戶澤手下毆打及警告，回家收到匿名者寄來的錄影帶，內有Samantha同事Polina在遊艇被殺害片段。

上季尾已揭開遊艇由戶澤經營，專門為達官貴人提供性服務。Polina遭牛郎明羅（山下智久飾）騙財騙色，欠下巨債，被戶澤手下挾持到遊艇賣淫，她的死亡更牽涉到政府高官。第2季開首正是傑克向上司丸山（菊地凜子飾）匯報此事，跟同事努力找涉案官員回應，準備把新聞付印前，報社發生大火，所有證據付諸一炬。丸山大驚，認為報社有內鬼，不欲新聞見報，調查卻指火災屬意外。Samantha終達成心願開夜店當老闆，因借貸等問題仍受制於千原會，大佬石田知道負責東京新建設計劃的建築師大野對Samantha有好感，要求後者刺探發展藍圖，好讓千原會捷足先登買下發展用地圖利。佐藤被鵜飼伏擊大難不死，知對方被戶澤指使，亦不追究，石田對他更加器重。然而葉山（窪塚洋介飾）出獄後成為少主，經常誘使佐藤仍念大學的胞弟加入幫會，佐藤力勸弟弟無效。傑克跟戶澤情婦美咲打得火熱，後者突然不辭而別，傑克及後得悉戶澤返回日本，而且像換了一個人似的，而上季尾講述他肝病嚴重。戶澤返日後不但逼退幫會領導，更與千原會火拼，誓奪回之前失去的所有地盤。傑克則把戶澤回歸一事告知片桐，後者跟新拍檔長田（真矢美季飾）成立新團隊掃黑，並告知對方他受戶澤威脅家人安全。

原著換肝黑幫是FBI線人

對比上季傑克由加入報社，到初出茅廬跑社會新聞，四出跟警察打交道，今季有關追蹤新聞的描寫變少，黑幫仇殺所佔篇幅較多。全劇10集，第7集今日上架，每集都留下懸念，譬如Samantha到建築師大野家中作客，本是浪漫約會，卻趁對方下廚，偷拍藍圖，離開時被對方發現，劇情也就此打住。即使一星期只播放1集，卻挑起追看意欲。據聞日本的黑社會依然存在，但對比千禧年前後的日本，情况已大為不同。事實上，劇中的黑幫人設很像上世紀港產江湖片，尤其是吳宇森的電影，寫上一季的時候已提過，千原會大佬石田不許下屬販毒，這都是過去港產江湖片給主角的正面描寫。石田惜才，知道葉山衝動，成事不足，看準佐藤才是合適繼承者。兩人在夜店遭伏擊，石田拿起武器便衝出以肉身擋槍，實為拯救佐藤，有點像《英雄本色》宋子豪（狄龍飾）一類人物。《手捲煙》金句，「唔講一、唔講三，講義。唔講風、唔講雨，講雷」，石田便是這種仍堅守道義的傳統黑道；連警察片桐也敬重他，勸其跟戶澤之戰三思，不要臨老在獄中度過。

戶澤也是黑幫典型，就像《英雄本色》宋子豪手下阿成，代表的是野心勃勃另創天地的一派；他不講道義，欺下犯上，積極拓展幫會生意，魔爪伸往政商及警界，甚至在「明調新聞」也可能放下線人；雖然手段依然是黑幫，卻企圖洗白，晉身上流。《東京罪惡》原作者傑克阿德爾斯坦曾揭露黑幫後藤忠政擔任FBI線人，以換取在美國移植肝臟。患有黑幫職業病「肝病」的戶澤，可就是影射後藤忠政？劇中早埋下伏筆，講傑克報社同事栗平，跟日裔美使館職員過從甚密，似乎將會揭露各方勢力的關聯。