《變種特攻》奧莉花文尼戰勝乳癌 10個月做4次手術 切除雙乳保命

奧莉花文尼（左）獲主診醫生（右）擁抱打氣，後者亦有轉載她的抗癌文章和照片。

【明報專訊】《變種特攻：天啟滅世戰》43歲女星奧莉花文尼（Olivia Munn）日前盛裝出席奧斯卡頒獎禮和派對，當時神采飛揚，有誰知道她去年罹患乳癌，在過去10個月內接受4次手術，包括切除雙乳的身心痛苦？昨日她透過社交媒體發表長文和照片，公開患病及治療經過，「希望透過分享，幫助有需要的人，令他們在抗癌的旅程中，獲得安慰、鼓勵和支持」，不少圈中好友包括金像影后謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）等留言為她打氣。

今年正值入行20周年的奧莉花文尼，曾演《鐵甲奇俠2》、《盜海豪情：8美千嬌》及《變種特攻：天啟滅世戰》等賣座電影，去年突然停工，原來秘密抗癌。昨日她透過社交媒體公開接受治療的始末，話說去年2月她跟姊妹Sara一同接受基因檢測，包括乳癌在內的90種癌症測試結果均呈陰性反應。結果兩個月後，她證實患上一種極具侵略性、能夠快速轉移到其他器官的管腔B型乳癌。

抗癌期間哭過兩次

在活組織切片檢查後30日，奧莉花接受長達10小時的雙乳房切除手術，「希望癌細胞永遠離開我，從此一勞永逸」。她在過去10個月內，先後接受4次手術，在無數日子裏，她都是在醫院度過，「意外地，其間我只哭過兩次」，因她相信當下並非自憐自傷的時候，寧可保持頭腦清醒，爭取時間學習關於癌症和治療的知識。

她又表示，只想讓其他人看見自己健康、漂亮和幸福的模樣，因此決定把患癌的憂慮和痛苦秘而不宣，然後專心治病，「直至我再次發光發亮為止」。

直至痊癒之後，奧莉花特別感謝主診醫生悉心照顧，又感激家人和朋友支持，尤其是諧星男友尊穆蘭尼（John Mulaney）在多個晚上反覆研究每次手術的功效、藥物的副作用，以及康復的療程待。她又把兒子Malcolm照片放在病榻前，好讓她每次醒來，第一時間看到他，藉以獲得抗癌的勇氣和動力。

謝茜嘉翠絲頓打氣

奧莉花強調，希望透過自身經歷，「幫助有需要的人，令他們在抗癌的旅程中，獲得安慰、鼓勵和支持」。長文公開以後，她的好友包括《神聖電視台》金像影后謝茜嘉翠絲頓、德國名模Heidi Klum、《美女與野獸》佐斯格（Josh Gad）及《閃電俠》歌頓費沙（Jordan Fisher）等留言送上祝福。