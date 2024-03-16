韓韶禧被指夏威夷密會柳俊烈 惠利取消關注舊愛 留言「有趣啊」

柳俊烈（左）與惠利（右）因合演《回答吧！1988》而拍拖，可惜捱不過七年之癢，去年底和平分手。

【明報專訊】合演韓劇《回答吧！1988》鬧出戲假情真的柳俊烈與惠利，難敵七年之癢，去年11月宣布分手；相隔4個月後，昨日有韓媒引述網民聲稱目擊男方在夏威夷某高級酒店密會《京城怪物》女星韓韶禧，令緋聞甚囂塵上，由於雙方所屬事務所均以藝人私隱為由，未能確認戀情真偽，加上惠利透過社交媒體Ig Story上載疑似夏威夷風景照並留言「有趣啊」，同時取消關注舊愛的Ig帳戶，為事件火上加油。

前日有韓國網民在討論區爆料，自稱在夏威夷旅行期間，目擊「韓流明星在酒店泳池旁邊約會，態度親暱」，懷疑二人搞地下情。雖然沒有指名道姓，卻標注了《回答吧！1988》和《無法抗拒的他》等劇集作為提示，其他網民化身柯南，認定緋聞男女正是37歲柳俊烈和29歲韓韶禧，原因是後者曾出席男方去年11月舉辦的展覽活動，懷疑二人早已秘密交往。

韓媒向二人所屬事務所求證，柳俊烈的經理人公司C-JeS Studio承認「他為了拍攝工作而身處夏威夷，請大家尊重藝人的私隱」；韓韶禧的事務所9ato娛樂則表示，「只能確認她跟女性友人到夏威夷旅行，除此之外，因涉及藝人私生活而無法回應」。由於兩者均未有否認拍拖報道，隨即惹來網民熱議。

「韓柳戀」曝光後，柳俊烈舊愛惠利似乎大受打擊，隨即透過社交媒體Ig Story上載一張充滿夏威夷風情的椰林樹影照片，並留言「有趣啊」，似乎語帶雙關，因此被網民解讀為「惠利生氣了」、「事件不尋常」等；更耐人尋味的是，二人拍罷《回答吧！1988》後，2017年被韓媒揭發戀情，同年8月大方認愛，直至去年和平分手，宣稱經過長時間討論，決定各行各路，今後仍以同業身分互相扶持；昨日女方卻突然取消關注舊愛的Ig帳戶，原因不言而喻。

韓韶禧否認拍拖 還擊「有趣啊」

一向低調的柳俊烈未有任何回應，韓韶禧則落力闢謠，她先透過Ig公開數張旅行相，包括她的街頭自拍照，並跟另外兩名友人戴上「友誼手鏈」合照，證明事務所的回應可信；稍後再在Ig Story留言，直接否認拍拖，強調自己不喜歡「換乘戀愛」，暗示與柳俊烈並無瓜葛之餘，又引用惠利所說「有趣啊」，頗有還擊對方意圖，言論充滿火藥味。