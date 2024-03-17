梁朝偉導演會稱帝感激杜琪峯啟發 余香凝封后激動落淚

【明報專訊】香港電影導演會周年晚宴暨頒獎禮前晚舉行，梁朝偉與余香凝分別憑《金手指》及《白日之下》奪得最佳男、女主角，黃子華主演《毒舌大狀》獲頒最佳電影；鄭保瑞憑《命案》奪最佳導演；最佳新演員及新晉導演得主分別是《但願人長久》謝咏欣及《年少日記》卓亦謙；林家棟主演的《第八個嫌疑人》獲執委會特別獎。大會亦追頒榮譽大獎予前年離世的導演羅啟銳。

記者：柯美

攝影：劉永銳、鍾偉茵

梁朝偉（偉仔）在太太劉嘉玲陪同出席電影導演會周年晚宴暨頒獎禮，杜琪峯（杜sir）頒最佳男主角給偉仔時說：「跟梁朝偉認識40年，當日已知他好勁，估不到勁得咁犀利。」偉仔接過獎座說：「多謝導演會，很開心由杜琪峯頒獎畀我，因他是第一個對我有最大啟發的人，拍《鹿鼎記》時，佢話我個妝唔得，令我有很多啟發。」杜琪峯笑說：「係你啟發咗我。」兩人拖手落台兼邊行邊傾。

偉仔無緣出席金像獎頒獎禮

偉仔受訪時說獲獎很開心，因獲得認同及鼓勵，尤其在杜琪峯手上領獎更開心，「仍記得《鹿鼎記》第一日開工的情景，杜sir覺得我個妝不夠污糟，因講我是個市井之徒。他給我很多啟發，做演員除表演外，造型方面都要有些想法」。會否跟杜琪峯再合作？偉仔表示希望，但要看緣分，不知大家想法是否一樣，要多些時間在一起，才知大家對生活的睇法、人生觀及價值觀是否一樣，才可以一起拍電影。有指兩人各有經歷，應有點不相同？他說：「不覺得，今次再見面傾偈，大家仍是好朋友。（杜琪峯說被你啟發？）人與人之間是互相啟發，無話邊個多些或少些。」談到下月舉行第42屆香港電影金像獎，可有信心再下一城奪影帝？他稱有獎當然開心，但最重要是拍戲時對工作的熱誠和付出，拍完有滿足感，對自己有交代。他透露本月22日起程赴德國拍西片，故未能出席金像獎頒獎禮。

與是枝裕和合作 未知何時開拍

日本導演是枝裕和日前來港出席亞洲電影大獎，表示會為偉仔度身訂做劇本合作。偉仔稱去年在東京電影節見過對方，已知有這計劃，正寫劇本，未知何時開拍，戲種和角色都未知。

余：行到這一步好神奇

余香凝奪最佳女主角，從劉嘉玲手中接過獎項，「剛聽到《填詞魂》這首歌，9年前拍戲的回憶全部湧現，我追夢過程遇到很多好人和機會，多謝簡君晋導演信任我，我結婚生了小孩，仍起用我演這個角色，無你無我」。她又多謝姜大衞，大嗌：「我愛你！」她呼籲未合作過導演可找她演出，「我是新生代演員余香凝」。

余香凝接受訪問時激動落淚，「行到這一步好神奇，從嘉玲姐手上接過獎項特別有意義，因我第二部戲跟她合作，當時戲分不多，未知會否有機會再拍戲。聽到台下掌聲，覺得大家很惜我，亦很開心跟梁朝偉一起攞獎，希望有機會跟他合作。（可有信心奪金像影后？）沒想得太遠，這晚先盡興，因去年懷孕未能暢玩」。

張婉婷代羅啟銳領榮譽大獎

已故導演羅啟銳獲榮譽大獎，由張婉婷代領。負責頒獎的岑建勳哽咽說：「羅啟銳今日獲得大家認同，無言感激，他一定好開心。」張婉婷上台時兩人相擁，岑建勳忍不住流淚。張婉婷說：「代表羅啟銳多謝合作過的人，包括每部戲的老闆、演員及工作人員，跟他們合作是我們的榮幸，他永遠會記得，以及多謝鬧過我們和鼓勵過我們的人，沒有他們鞭策和鼓勵，他不會行到這一步。多謝導演會頒這個獎給羅啟銳，對他來說很珍貴，是同行給他肯定、懷念及欣賞，我會將獎座放在家中他的神枱上，跟他說『羅啟銳，你終於正式上咗神枱啦』。」

憑《年少日記》奪「新晉導演」的卓亦謙多謝該片監製爾冬陞，在他遇上困難時伸出援手，失落時給予安慰，鬆懈時就叫他「收皮」。

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