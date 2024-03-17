鄭啟泰追思會 法官裁定死於自然 未婚妻道別：來世你要早點求婚

【明報專訊】資深電台DJ鄭啟泰上月3日猝逝，終年56歲。追思會昨日在灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂舉行，圈中好友馬浚偉、姚嘉妮、蔡國威等現身送別。鄭啟泰未婚妻王雁芝未有公開露面，她在社交網分享與鄭啟泰合照悼念，稱希望他們來世早點遇到。鄭啟泰妹妹Fiona接受傳媒訪問，透露哥哥死因是器官衰竭，法官裁定死於自然。她指哥哥生前覺得生命很圓滿，人生已無遺憾。鄭啟泰女兒在紀念冊撰文感謝爸爸21年的陪伴。

記者：鍾一虹

攝影：林祖傑

鄭啟泰追思會昨日舉行，馬浚偉、姚嘉妮、蔡國威、吳嘉儀、伍仲衡、周國豐、林祖輝、戚黛黛、林柏希、范振鋒與太太李思欣等圈中好友到場悼念。

「說再見 才發現再也見不到」

鄭啟泰未婚妻王雁芝未有露面，她在社交網分享追思會現場的照片，以及有她送給未婚夫的花圈，寫上：「親愛的未婚夫啟泰 永懷心扉 愛你的未婚妻 雁芝泣輓」。她從前晚開始，不時在社交網分享從前跟鄭啟泰的合照，留言︰「明天正式跟你道別了，很難接受的現實要好好面對了。讓我遇到給我最幸福的人，也是一份福氣。我們來世再見，我只希望來世我們早點遇到。來世你要早點求婚喔！說再見，才發現再也見不到。計劃趕不上變化，唯有下世再見。」

追思會向出席人士派發紀念冊，封面是鄭啟泰微笑低頭寫作的照片，配以字句「鄭啟泰 開心看天下」，刊出鄭啟泰生前的照片及生平。鄭啟泰過往曾跟一名女友育有女兒，紀念冊中有他21歲女兒Kayla撰文，分享與父親的點滴，有一張女兒小時候的父女溫馨合照。Kayla以「我的爸爸」為題，寫道：「對上一次要寫關於『我的爸爸』，已經是十多年前的小學作文。當時我對爸爸的印象是一個十分忙碌、但同時亦會盡量抽時間陪我玩的人。記得每次我都會要求他陪我玩捉迷藏，然後他總會躲在一角，突然跳出來嚇我。工作過後，他最大的快樂就是捉弄我吧。」

女兒Kayla：謝謝你21年來陪伴

Kayla接着談到長大後與爸爸的相處，「十年後，我長大了，不再愛玩捉迷藏。反而，他會帶着我一起去工作。這幾年來，我跟着他遊走過電台、電視城，甚至電影頒獎典禮，看到他搞笑以外，認真工作的一面。雖然我只是充當一個小助手的角色，但卻收穫到難忘寶貴的體驗，受到他的感染，我亦曾經有過修讀傳理系的念頭。可是，他卻笑着說：『做這一行很辛苦的，我不希望你像我一樣捱苦。』轉眼間，我還有數個月就大學畢業了。沒想到，你竟然要搶先比我更早畢業。還未等到你參加我的大學畢業禮，我就要參加你的人生畢業禮。謝謝你這21年來的陪伴。Ciao，說了再見，就會再見。」

胞妹Fiona：死因是器官衰竭

鄭啟泰胞妹Fiona接受傳媒訪問，代表家屬發言，她透露哥哥鄭啟泰的死因是器官衰竭，法官裁定死於自然。她表示哥哥的葬禮早前已完成，在親友送別下已到天家。昨日舉行生命禮讚儀式，紀念他為大家帶來的美好時光。家人會將慰問金全數捐予香港防癌會，助有需要人士，她說：「我記得一年前哥哥突然對我講，覺得生命很圓滿，一家人健健康康、齊齊整整，人生已沒遺憾。」