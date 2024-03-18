周汶錡偕兩子放水燈祈福 林鈺洧做好本分無意「借運」

【明報專訊】周汶錡與兩子、琦琦、林鈺洧、樊奕敏和七仙羽等昨日到鴨脷洲參與「洪聖寶誕」活動，放水燈祈福。周汶錡帶8歲長子Jacques及後天（20日）7歲生日的幼子Avner到場，兒子雖是中法混血兒，但講得一口流利廣東話，影大合照時擺甫士整古作怪搶鏡，非常可愛。

周拒做怪獸虎媽

周汶錡透露兩子就讀本地傳統小學，分別小三和小一，除強項英文科外，也能說廣東話和普通話，聽和寫中文均沒大問題，更自稱不是怪獸虎媽，「有督促他們做功課，間中也會勞氣，需要請補習老師幫手。慶幸兩兄弟成績算可以，我多數用鼓勵方式，不會要求他們取滿分。平日他們看英文書外，也讓大仔看《十萬個為什麼》，培養他們看中文書興趣」。她稱兒子日常愛看電視，反而絕少接觸手機和平板電腦，因出言嚇他們玩得電子產品多手指發育欠靈活，兩子乖乖聽話。

周汶錡表示長子性格較文靜內向似自己，幼子則大膽好動、喜歡音樂且表演慾強，沒刻意栽培將來當模特兒或演藝行業，「兩兄弟知媽咪做模特兒，會模仿我行catwalk。細仔有學打鼓，家中有一套器材讓他練習。最搞笑細仔早前去表演，竟然打鼓打到鼓棍斷埋。兩子將來發展順其自然，現在學業為重」。

林鈺洧身高惹煩惱

林鈺洧第二次參與「洪聖寶誕」文化活動，本身不迷信，但不介意入鄉隨俗，跟家人或公司同事，參與拜神攝太歲儀式。曾聽聞娛樂圈有人藉「借運」助個人運勢，林鈺洧無意效法，「每人際遇已定，最緊要做好自己，問心無愧。最近做節目認識堪輿學家麥玲玲，獲贈幾句，她提議我多穿粉色和暖色系服裝可帶來好運。其實財富來自工作，多工作做就可帶旺人緣，有人緣自然容易有愛情，每件事都息息相關，首要求自身平安就夠」。

林鈺洧對做司儀、拍綜藝及拍劇均有興趣，想多元化發展。外形高䠷的她自爆因身高惹煩惱，「很想拍劇，我本身高175厘米，最初入行做模特兒被嫌未夠高，行時裝騷只剛達標準，相反拍劇身形算偏高，有少許尷尬。好彩公司都有身形高大男藝人，找對手應該沒大問題」。

記者：林蘊兒