歐洲首映評價兩極 被指似《迷》《沙丘瀚戰》 《權力遊戲》班底籌備《3體》續集

【明報專訊】改編劉慈欣得獎科幻小說的新劇《3體》（3 Body Problem），周四（21日）會在影視串流平台Netflix上架，除了原著粉絲衆多，書中牽涉文革情節，加上《少年的你》曾國祥有份執導，以及由《權力遊戲》大衛班諾夫（David Benioff）和韋斯（D. B. Weiss），以及《真愛如血》伍亞歷（Alexander Woo）製作，未播已備受關注。《3體》日前在法國里爾的國際電視節舉行歐洲首映，美媒《Variety》訪問了不少與會者，得出兩極評價。不過大衛班諾夫和韋斯已計劃開拍續集，稱若要完整呈現原著故事，可能要拍三四季。

《3體》本月初率先在美國得州的SXSW媒體展首映，日前為法國里爾舉行的國際電視節Series Mania揭幕，該電視節放映來自21個國家及地區共52齣未播出的新劇，《3體》正是開幕作品。

批評節奏慢 憂慮觀衆無耐性

劉慈欣所寫的小說《三體》共分三部曲，據報美國前總統奧巴馬（Barack Obama）、facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）均是粉絲；《三體》架構複雜，被認為是不可能改編的作品。大衛班諾夫、韋斯和伍亞歷不但拍成劇集，還加插了原著沒有的角色。Netflix《3體》講述天文物理學家葉文潔文革期間目睹父親遭紅衛兵殺害，其後被徵召到偏遠的軍事基地；她的一個決定，影響了現在的一群科學家，被迫面臨人類最大的威脅。據悉劇中牽涉地球首次面對外星人入侵的威脅，但主角分成兩派：拯救人類或幫助外星生物。

美媒《Variety》在Series Mania訪問看了《3體》首映的觀衆，包括擔任電視節國際競賽單元評審的《薩克森：遲來的正義》德國男星馬力鮑華（Malick Bauer），後者稱《3體》野心不小，故事架構龐大，有很多懸念，「看到很多潛質，但看不到清晰的路徑」。他指劇集不錯，但擔憂觀衆是否有足夠耐性，「這是今日節目的最大問題，必須立刻吸引住觀衆，不然他們會找其他節目看。（節奏）是否很慢？以2024年的消費者而言，是的；但身為藝人，不會。有點像當年看《迷》，我願意等待，然而不清楚市場是否也願意」。 法國導演Bertrand Desrochers稱《3體》讓其想起《沙丘瀚戰》，像是為續集而拍的預告片，只為建立懸念，如同《沙》片戲分不多的辛蒂雅（Zendaya），要到電影尾聲方知其身分，以及在續集才了解這角色。據《Variety》報道，多名不願具名的業界人士，批評《3體》首兩集節奏慢，而且太過複雜，應不會像《權力遊戲》般容易被觀衆受落，甚至指有觀衆在首映禮中途離場。

另一方面，法國記者Francois Busnel稱沒想過大衛班諾夫和韋斯在《權力遊戲》之後會選擇《3體》這樣的題材，有點驚訝，認為願意冒險一博很不錯。他稱此劇有很多角色，而且都寫得很好，雖然慢及燒腦，並指時間線很多，但不覺得是問題。法國女星Camelia Jordana自言沒看過《權力遊戲》，但睇《3體》很有興味，即使並非完全明白，「我要知道後續發展」。網紅Louise Aubery也有類似意見，「我有很多疑問，但很想知道故事的點如何連結，此劇持續有很多謎團」。

與牛津學生交流

有份演出《3體》的尊畢利（John Bradley）及康潔絲（Jess Hong）在首映禮前講述了拍攝該劇的點滴。後者稱沒看過原著，但很快便被劇本吸引。康潔絲稱劇組安排了一名物理學家擔任顧問，對方又介紹了其牛津大學的學生給他們認識，曾一起交流，發現他們都是年輕精英，同時也像普通人一樣生活。尊畢利則扮演原著沒有的新角色，「此劇根據小說改編，既是祝福也是詛咒，因為總有忠實讀者認為我們改編得不對而感到失望；但我的角色不在書裏，所以不是我的錯吧」。

大衛班諾夫和韋斯早前接受傳媒訪問時透露，打算把原著三部曲拍成劇集，頭兩季集中描述《三體》首兩部小說，若要完整呈現，必須拍三四季才能成事。