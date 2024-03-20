英國回港 認私訊網紅 柳應廷：下次小心

【明報專訊】MIRROR近日忙於世界巡迴演唱會，日前完成英國站。12子感情狀態一向受外界關注，柳應廷（Jer）2021年尾與圈外女友Kelly分手後，去年被指跟插畫師Coey遊日本傳緋聞，他澄清二人只是相識多年的朋友，自己無意搞地下情。不時在社交平台曬豐滿身材的女網紅日前公開私訊截圖，自爆Jer在她的限時動態照片留下表情emoji，又對她在酒吧觀看球賽的限時動態「搭嗲」留言「oh nice match」。女網紅發文表示一度懷疑私訊她的人是冒認Jer的假帳戶。截圖影到Jer的大頭照有藍剔，相信是經認證的社交網帳號。

對Jer網上識女仔，有網民笑問Jer在英國是否很悶要找人傾偈。又有人對網紅公開截圖反感，留言：「唔好再搵我哋柳柳，唔該。」有網民更正稱是Jer找對方，並留言：「男未婚、女未嫁，又冇拍緊拖，有咩問題？」還有人說：「做藝人就唔使溝女咩？」MIRROR成員呂爵安（Edan）與姜濤也曾被揭看性感網紅社交網帖文。Jer與Edan昨晚由英國回港，他承認私訊網紅，並說：「下次小心。」

李駿傑初嘗Band sound

此外，隊友李駿傑（Jeremy）推出新歌《唯美本尊》，首次以Band sound唱出做自己的態度。Jeremy透露多謝台灣男團五堅情成員邱鋒澤，對方聽了demo覺得適合他而將歌送出。Jeremy邀得Serrini（梁嘉茵）為新歌填詞，二人首次合作。Serrini還驚喜客串新歌MV，兩人即興互動成亮點。

娛樂組