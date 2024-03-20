【開箱】《篡位》財閥家的權鬥 李宰旭李濬榮密謀「登基」

李濬榮因為是私生子，從小不被父親認同。

【明報專訊】《還魂》李宰旭、《假面女郎》李濬榮及《愛在大都會》洪秀珠合演韓劇《篡位》，上月28日在影視串流平台Disney+開播前夕，李宰旭被揭發跟女團aespa成員Karina拍拖，雖然新劇未受拖累，但也沒有獲得額外關注，說到底是吸引力不足，題材欠缺新意，內容離不開財閥家族成員的權力鬥爭，唯一賣點是李宰旭扮演社會低下階層，憑藉天資聰穎，逐步打開上流社會大門。

主角命運相連

《篡位》故事由10多年前講起，就讀高中的韓太悟（李宰旭飾）離開首爾，轉往母親故鄉馬州巿入學，遇上同班同學強仁夏（李濬榮飾）。前者個性冷靜、理智且聰明，但因父親犯下殺人重罪，從此被外界標籤為「殺人犯之子」，即使成績優異，依然受到歧視；後者是韓國強五集團主席強中橅（崔鎮鎬飾）的私生子，雖然生活無憂，卻被放逐到馬州巿，不准與家人同住，家族成員身分也不被承認。二人同病相憐而結成好友，韓太悟擁有智慧，強仁夏運用財力，誓要巧取豪奪強五集團的「王位」，立志從社會底層攀登上頂峰。

二人其後考入韓國首爾大學，認識美貌與智慧並重的羅慧元（洪秀珠飾），從此命運相連。羅慧元來自單親家庭，長期背負母親的賭債，為了生計而疲於奔命，急於擺脫命運枷鎖，即使對韓太悟有好感，仍選擇跟「富二代」強仁夏拍拖。劇集主線是家族權力鬥爭，題材並不新鮮，強中橅是成功企業家，對家人卻冷漠，第二任妻子張金石（金好貞飾）也不是省油燈，協助親生子強誠珠（李知勳飾）坐上集團「王位」。

配角表現出色

《篡位》全劇共分12集，截稿前已公開6集。主角人物設定有趣，他們不惜花上十多年時間，運用過人才智及計謀，加入強五集團，伺機剷除強中橅長子強仁珠（韓尚進飾）及次子強誠珠。劇集講述上流社會的權力鬥爭，其實也是主角向命運及社會制度「復仇」。

人物角色雖好，細節未能配合，韓太悟、強仁夏及羅慧元之間火花不足，感情流於表面，觀眾感受不到他們獲得階段成果的痛快感覺，亦看不到主角結盟的熱血，加上韓強二人關係即將決裂，再加上三角戀，情節混亂。首6集主要着墨於韓太悟設法取得強中橅信任，然後成為對方心腹，惹來強仁夏懷疑，覺得韓太悟只關心自己前途。

兩位男星表現出色，李宰旭前作《還魂》及《死期將至》贏得口碑，演技備受關注；男團U-Kiss前成員李濬榮在《D.P：逃兵追緝令》和《假面女郎》演出亦獲讚，反而女主角洪秀珠的表情及對白略嫌失色，外形也不算討好，配角反而更突出，扮演強仁夏同父異母妹妹姜熙珠（崔熙真飾）惹人注目，扮演不一樣的富家女，不單向強仁夏伸出援手，也不想屈服於「政治婚姻」，角色及演出均具魅力。