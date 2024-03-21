謝港迷接機惹英國粉絲不滿 陳卓賢道歉 盼勿過分解讀

陳卓賢承認因為不知別人如何解讀他的說話，所以害怕表達個人感受。（網上圖片）

【明報專訊】MIRROR日前完成英國站演唱會後，12子各有不同行程，並已先後回港。成員陳卓賢（Ian）周日（18日）獨自回港獲不少Hellosss（粉絲暱稱）接機，他事後在Telegram（Tg）群組留言表達對粉絲謝意，「辛苦曬各位，落機就見到你哋，幸福」。此舉疑觸動英國Hellosss的神經，大表不滿及私訊Ian。隨後Ian再在Tg群組留言向英國Hellosss誠心道歉，「如果呢句說話令到喺英國嘅朋友仔唔舒服，我誠心道歉，但希望大家有時唔好過分解讀一句說話嘅意思，我當刻講返到香港見到朋友仔感到幸福，唔代表我喺英國落地時，冇講呢句說話就唔感到幸福」。

擔心Ian再次收埋自己

Ian稱熟識他的人都知他是感恩的人，無論大家身處何地，只要感受到大家的支持，他就覺得好感恩、好幸福。今次令到大家不舒服，不是其原意，這亦是他好怕表達自己感受的原因，因為有時的確不知別人會點解讀，搭完一程長途機，腦袋不太清晰，無諗清楚，請見諒。對於Ian道歉，很多Hellosss認為偶像沒有做錯，不需要道歉，認為愛Ian不會捉着一句說話，擔心Ian會再次收埋自己，不再分享感受。

海洋嘉年華賀姜濤農曆生日

另一成員姜濤下月30日25歲生日，姜濤香港後援會於4月23日姜濤農曆生日，在主題公園舉行生日應援「海洋王國．生日慶典Keung To Ocean Carnival 2024」，活動以慈善為宗旨，盼為更多受惠機構籌款。屆時場內特設一系列慶典限定活動，包括生日主題打卡布景板、攤位遊戲、一日限定應援Cafe、姜濤個唱服飾與相片展，傍晚更有煙火匯演。

娛樂組