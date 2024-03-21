導演爆《星球大戰》新劇風格懸疑似《羅生門》 李政宰《侍者》絕地武士造型曝光

【明報專訊】繼《安多》及《阿蘇嘉》後，影視串流平台Disney+今年再推出《星球大戰》外傳劇集《侍者》（The Acolyte），定於6月4日上架，隨着首條預告片昨日公開，《魷魚遊戲》韓星李政宰飾演絕地武士的造型亦首度曝光。導演萊斯克蘭（Leslye Headland）接受美媒訪問時稱，新劇受武士片及武俠片影響，注重動作場面設計，故事則走懸疑路線，風格類似日本已故名導黑澤明的《羅生門》，未到結局難言真相。

《侍者》由「星戰之父」佐治魯卡斯（George Lucas）的電影公司製作，《失驚無神多個家》萊斯克蘭兼任監製、導演和編劇，全劇共分8集，6月4日首播頭兩集，背景設定在電影《星球大戰前傳：魅影危機》發生100年前，即共和國的最後盛世，也是《星戰》系列中最古老的時間軸。故事講述絕地武士接連被殺，德高望重的絕地大師Sol（李政宰飾）與昔日徒弟Mae（雅曼拉施丹堡飾）調查真相，發現邪惡力量正在最黑暗的地方伺機而動。

長髮Look有彈有讚

從昨日公開《侍者》預告片段可見，絕地大師Sol正在向一班小徒弟傳授心得：「不要相信你們的眼睛，因為眼睛會誤導你們。」然後鏡頭一轉，《飢餓遊戲》雅曼拉施丹堡（Amandla Stenberg）扮演身上帶着危險氣息的Mae，找上《22世紀殺人網絡》嘉莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）飾演絕地武士Indara，二人一言不合拳來腳往，前者明顯技遜一籌。片尾出現代表邪惡力量的紅光激光劍，在樹林內橫空略過，神秘人突然伸手接住，手執藍色激光劍的Sol率領一批絕地武士迎擊，正好配合宣傳口號「光明時代之下，黑暗悄然崛起」。

昨日截稿前為止，《侍者》預告片在YouTube上架未夠21小時，已經錄得超過550萬次點擊，可見「星戰迷」反應相當熱烈。網民對於李政宰的長髮絕地武士造型，有彈有讚，亦有人覺得似另一《星戰》外傳劇《歐比王肯諾比》主角伊雲麥葵格（Ewan McGregor）相似。

《Eras Tour》收視破紀錄

身兼編、導、監三職的萊斯克蘭接受美媒訪問，形容新劇風格「神秘而驚慄」，而且每集都會提供一些線索，讓觀眾自行拼湊真相，「當你以為看穿這個故事，其實還有很多看不見的面目」，又說觀眾毋須深入了解《星球大戰》的世界觀，一樣可以睇得津津有味。

提起Disney+，上周推出美國樂壇天后Taylor Swift的音樂電影《The Eras Tour (Taylor's Version) 》，短短三日已錄得460萬觀看次數，相等於1620萬觀看小時，成為該平台最高收視的同類節目，或許跟它額外收錄《Cardigan》及4首不插電版本歌曲有關。