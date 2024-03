COLLAR處女個唱開鑼 Gao被抱起旋轉曬舞技 Day賣力演出

next

【明報專訊】女團COLLAR成軍兩年,一連3場處女演唱會《COLLAR CRUSH 2024》昨晚於九展Star Hall開鑼,7名成員穿性感服裝上演連場勁歌熱舞,炒熱全場氣氛。隊長沈貞巧(Gao)被男舞蹈員抱起旋轉,考驗默契及功力。成員許軼(Day)跟《全民造星V》參賽者魏念恩(Nathan)傳緋聞後首度公開露面,她賣力演出,心情未受影響。

記者:柯美

攝影:鍾偉茵

COLLAR最初出道有8名成員,隨着去年初蘇芷晴(So Ching)退團後,以7名成員Gao、邱彥筒(Marf)、Day、陳泳伽(Winka)、李芯駖(Sumling)、蘇雅琳(Ivy So)及王家晴(Candy)重新出發,終於達成她們開演唱會的心願,是成軍後首個大型演唱會。

著露腰衫短褲性感登場

晚上8時30分開騷,COLLAR穿著黑色露腰衫、短褲襯黑色長靴,一口氣唱出《Back in the Game》、《Atypical》、《Call My Name!》揭開序幕,全場觀眾歡呼尖叫,氣氛高漲,她們投入賣力演出。之後換上長裙的Candy、Ivy So獻唱《天氣之女》。接着Marf與Day、Winka出場唱《fOoL##》,再由Gao和芯駖接棒唱陳蕾的《伸縮自如的愛》。Gao施展舞技,被男舞蹈員抱起旋轉。隨後她們跳唱《Gotta Go!》,全場觀眾起身製造燈海大合唱,Day與Marf先返後台,其他成員唱《Never-never Land》。

張敬軒丁子高送花籃

場外有多個粉絲應援區,有巨型海報、人形紙牌等供粉絲打卡, COLLAR的歌迷會亦派應援手幅和環保袋等,吸引觀眾索取,場外還有不少COLLAR紀念品,如T恤、貼紙、海報及毛巾等,毛巾在開場前3小時售罄。COLLAR獲不少圈中好友送花籃支持,包括張敬軒、丁子高等。

Day早前跟《全民造星V》的Nathan傳緋聞,她透過經理人回應:「Day上年年尾經朋友介紹認識Nathan,過咗一段時間的了解,並沒有繼續發展情侶關係。多謝大家關心,報道中的很多都是不實謠言。」之後她在群組向粉絲表示︰「對不起讓喜歡我的大家擔心了,我會努力生活,專注工作,大家也要按時吃飯,繼續善良。」至於Nathan備受攻擊,他曾在社交網留言:「再見世界。」蕭姓前經理人擔心其安全報警,其後他被發現在深井危坐在海邊的欄杆上,被送往仁濟醫院治療。