珍惜與太太張筱蘭相處時間 馬德鐘領悟人生無常 追求心靈平靜

【明報專訊】無綫視帝馬德鐘主演懸疑劇《再見．枕邊人》正熱播中，學佛的他接受隨遇而安，不太追求欲望，認為年過50歲，追求心靈平靜才是真理，皆因近年見到很多人「離開」，包括父母，領悟到人生無常，生老病死是必經階段，他與結婚逾30載的太太張筱蘭不介意談生死，並珍惜與太太相處時間，寓工作於娛樂，只要太太時間允許都會相伴，一起拍拖開工，感受不同地方的風土人情。

演亦正亦邪角色過足癮

馬德鐘2018年憑劇集《跳躍生命線》封視帝，演技獲得肯定，但獎項沒為他添上包袱，更稱昔日為劇集《創世紀》及電影《強姦2之制服誘惑》累積演大反派經驗，當遇上懸疑劇《再見．枕邊人》，便一口答應接演楊萬森這個亦正亦邪的角色，覺得很有發揮空間，過癮兼好玩，「角色造型比較沉鬱，欠缺笑容，當他跟張曦雯結婚一刻，失蹤7年的妻子黃智雯突然跑出來，很多事件困擾住角色，心理上很多負擔，所以都幾壓抑，表面好似沒什麼，慢慢睇落又好似有點陰謀，究竟我做了什麼事呢？大家睇到尾就會知。這部劇每個角色都有陰暗面，大家追看下去會有點新發現」。

《再見．枕邊人》播出以來口碑不錯，卻被同以婚姻為題材的《婚後事》蓋過，對於收視，馬德鐘表示沒想太多，因為不同因素會影響收視，但當然希望觀眾捧場和喜歡，又指壓力來自如何演好角色。

自薦聲音演繹有聲書

問到追求事業更上一層樓，是否難度很高？他表示做演員較被動，想太多也沒幫助，唯有隨遇而安，做好本分，「有些人很會創造機會，但我不太追求欲望，怕得不到會不開心，現在的我只追求心靈平靜、身體健康，反而期待嘗試演出舞台劇。要相信經歷是對自己最好的安排，思想要正向，我近期睇完一本宗教書《一切都是最好的安排》，覺得不錯，於是自薦聲音演繹廣東話版有聲書，希望運用自己的影響力，讓更多人受惠，得到啟發」。

不介意與太太談生死

劇中講述太太黃智雯失蹤，現實中可會驚太太張筱蘭不見了？馬德鐘笑稱沒想過在現實生活中發生，不過讀書時已認識太太，大家無所不談，已進入化境，不介意談生死，「因為之前父母離開，明白生老病死是必然的事，要點去面對。每個人衰老、生病都無可避免，但我們可以一起做運動鍛煉身體，吃植物性食物，努力延緩衰老，加上每年也會做身體檢查，減低突發疾病的機會」。他認為人到五十知天命，現在會珍惜跟家人相處時間，愛犬Rocky最近患上不可逆轉的疾病，擔心一定有，同時也要做好心理準備牠將要離世，盡量陪伴。

父母不在 沒必要慶生

馬德鐘近年經常寓工作於娛樂，常與太太同行，「早10年因為忙工作，我和太太很少見面，坐車經過好多風景優美的地方都沒仔細看過，現在想平衡生活，與太太一起感受不同地方的風土人情」。不過去年他與太太結婚30周年，並沒有大事慶祝，選擇低調做社會公益活動，送小禮物給一班長者，「人大了，喜愛生活簡單，生日、節日也沒有特別慶祝，以前覺得自己生日對父母意義大，就會跟他們食飯慶祝，現在父母不在，就覺得沒必要慶祝，跟朋友相聚已是樂事」。

分享夫妻相處之道

馬德鐘稱太太給人女強人感覺，但也有溫柔體貼一面，而且彼此識於微時，既是夫妻又是好朋友，甚少鬧交，並分享相處之道，「兩個人在一起互相遷就，保持一顆童心，有共同嗜好都很重要。遇到問題，通常會先冷靜，然後再攞出來傾，知道情緒會影響好多決定，所以會盡量控制，事後就會發現其實是小事一樁。以前兒子的教育多數交給太太話事，到阿仔升上大學，就自己話事」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

髮型：Sue Cheung K11 Musea Hair Corner

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