【開箱】《愛爾蘭情緣》蓮茜露漢太愛他 對石櫈哀求哭訴

【明報專訊】繼《聖誕傾情》後，編而優則導的珍妮迪米恩（Janeen Damian）再跟女主角蓮茜露漢（Lindsay Lohan）合作，新片《愛爾蘭情緣》（Irish Wish）3月15日在影視串流平台Netflix上架後，短短三日已錄得1950萬觀看次數，僅次於美莉布朗（Millie Bobby Brown）主演《少女鬥惡龍》成為上周英語電影收視榜亞軍。現年37歲的蓮茜婚後擺脫「麻煩女星」污名，立志成為愛情片天后，然而夢想與現實總是有距離，難以一蹴而就。

爛番茄評分低

《聖誕傾情》2022年推出時，爛番茄影評網站得分62%，原來低處未算低，《愛爾蘭情緣》錄得36%不及格成績，英國《衛報》影評人Wendy Ide嘲諷「這部糟透了的愛情喜劇並不會出現小精靈」；《Empire》雜誌評論亦大同小異，娛樂網站Vulture更狠批劇本「彷彿由AI自動生成」，事實果真如此強差人意？

新片以愛爾蘭為舞台，講述蓮茜露漢飾演出版社編輯瑪德琳暗戀暢銷小說作家保羅（阿歷山大維拉荷斯飾）多時，後者卻只視她為合作伙伴，反而跟她的閨密艾瑪一見鍾情，拍拖數月即宣布閃婚，瑪德琳為了重奪「男神」的心，不惜向傳說中的神聖石櫈許願，希望改寫命運的奇幻愛情故事。

聖布麗姬顯靈

電影由瑪德琳參加保羅的新書發布會揭開序幕，她本想趁機表白，才發覺自作多情，保羅要結婚了，新娘卻不是她，而是閨密艾瑪。為了出席婚禮，她跟好友海瑟從紐約飛往愛爾蘭，卻因遺失行李而跟「毒舌」攝影師占士（艾德史彼勒飾）糾纏，諸事不順的她為了驅散心中悶氣，獨自到湖邊漫步，突然遇上神秘女子，提議她坐在許願櫈上，大聲念出心中願望：「我想嫁給保羅！」說罷颳起大風，她即昏睡過去。

瑪德琳從未想過向石櫈「求情」，竟然獲得回報，一覺醒來變成保羅婚禮的女主角，原來神秘人正是愛爾蘭女神聖布麗姬化身。瑪德琳芳心竊喜，沉醉在虛幻的愛情夢中，直至現實連番打擊，包括在籌備婚禮過程中，保羅與雙親決定大小事務，新娘完全沒有話語權；在婚前派對上，新郎與艾瑪眉來眼去，瑪德琳感到妒嫉又內疚。另一方面，在聖布麗姬幕後指使下，保羅母親邀請占士充當婚禮攝影師，令他有機會跟瑪德琳獨處，拆解彼此誤會，然後真誠溝通，同時釐清思緒，究竟她喜歡的保羅，抑或喜歡她的占士，才是真命天子？

珍茜摩爾搶鏡

類似愛情故事，結局早已註定，瑪德琳最終作出正確決定，正如主持婚禮的神父所說：「祂（聖布麗姬）並非給你所願，而是給你所需。」不禁令人反思，我們曾經對生日蛋糕上的蠟燭或者一閃即逝的流星許願時，究竟是不切實際的空想還是實際需要的答案？

《愛爾蘭情緣》故事難言驚喜，劇情轉折早在意料之內，蓮茜露漢演技亦無突破，觀眾無法透過她的眼神或者表情，猜測她是喜是悲，反正都是一個模樣。兩位男角亦不可愛，保羅自私自利，占士假仁假義，無論瑪德琳最終選擇誰，恐怕觀眾都不會送上祝福，反而《時光倒流七十年》珍茜摩爾（Jane Seymour）飾演她的母親露絲瑪莉，雖然戲分少卻搶鏡，對白不多但精闢，表情可愛又生動，就算她拱手讓出愛情片天后的寶座，影迷都會依依不捨，望她再坐一會。