賀澳門酒店開幕 賭王家族成員齊現身 趙露思人氣勁 玉澤演狂擺甫士搶鏡

賭王家族部分成員昨日出席酒店開幕盛典，包括何猷啟（左起）、何倩珩、何超欣、何猷亨、何超瓊、何超鳳、四太梁安琪、何超雲、何超蓮、何猷君與太太奚夢瑤。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】內地人氣女星趙露思昨日以時尚品牌Versace代言人身分，到澳門出席該品牌旗下酒店開幕儀式，同場有韓國女星申惠善及男團2PM成員玉澤演，還有台灣男星林柏宏、內地男星常華森、泰國男神彭提瓦特．唐萬查洛（Blue）、陳凱琳及賭王何鴻燊家族成員，場面熱鬧。現場以趙露思的應援粉絲最多，她身穿緊身性感短裙壓軸亮相，主動行近聚集在會場外圍的粉絲群，揮手打招呼，引起哄動。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

大會邀請名人及亞洲不同地區的藝人參與慶典，賭王家族成員繼去年主辦另一酒店慶典活動後，再次近乎總動員現身，包括二房何超瓊、何超鳳與女兒何倩珩，三房何超雲、何超蓮、何猷啟，四房梁安琪、何猷亨、何猷君與太太奚夢瑤及何超欣。其他名人嘉賓有霍震霆與兒子霍啟山，琦琦及林心兒；陳凱琳穿透視裝配側邊開大窿的長褲，笑稱擔心丈夫鄭嘉穎對她太性感會有微言，最好不被他知道。

梁安琪生日 猷亨猷君祝日日美麗

昨日是四太梁安琪的正日壽辰，表示生日撞正開幕是巧合非刻意安排，生日願望是身體健康。已跟子女提前慶祝，昨日主要是酒店開幕，希望吸引更多遊客到來。何猷亨與何猷君未有透露送什麼禮物給母親，只賣口乖說最緊要媽咪開心，祝福她日日都美麗。

趙化濃妝改清純形象 表現親民

現場粉絲群人數，以趙露思的粉絲最多，在場外不停大叫偶像名字及口號以壯聲勢。趙露思身穿緊身上衣配短裙壓軸出場，化了較濃妝，與平日拍劇的清純形象有別。她受訪時說：「這酒店有好多打卡點，可以來影靚相，我最喜歡露天泳池，周圍景色又靚。稍後有新的工作計劃，會很多機會見到我，希望大家留意。」她做完訪問後主動行近粉絲，揮手打招呼，表現親民。

玉澤演接受大會訪問前，狂擺不同甫士搶鏡，又用廣東話打招呼介紹自己，此行最想歎中菜，又讚酒店設計夠奢華優雅，他說：「好多謝澳門的粉絲們，知道你們等了好耐，如果有機會，也想再來澳門開粉絲見面會。」他透露稍後有新工作大計，但暫時要保密，盼大家拭目以待。訪問後他跟粉絲揮手又派心，非常識做。

申惠善想演大反派 林柏宏愛葡撻

首次來澳門的申惠善，先後拍劇集《哲仁王后》及《歡迎回到三達里》均受歡迎，她表示對於拍時裝劇或古裝劇沒特別偏好，只要劇本出色就可以。過往演出的角色中，均有滲入自己的個人特質，特別拍《歡迎回到三達里》，感覺該角色最貼近自己性格，希望未來有機會挑戰演大反派。

林柏宏同樣首次到澳門，早知此處是度假勝地，最開心能品嘗葡撻，大讚美味，也盼望有時間四圍遊覽體驗地道風情，「每次外遊飽嘗美食後，我都會多做運動幫助收身。通常揀酒店都有一個要求，就是窗簾要夠厚，因為我對光線較敏感，所以想睡得安穩，一定要盡量遮光！」