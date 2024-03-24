COLLAR演唱會 王家晴感觸流淚 邱彥筒陳泳伽失準走音

【明報專訊】女團COLLAR成軍兩周年，前晚在九展舉行一連3場處女個唱開鑼，7名成員各自Solo環節，邱彥筒（Marf）唱方皓玟《假使世界原來不像你預期》，陳泳伽（Winka）唱《平凡的我重生》時均失準走音。encore時，眾成員分享開騷感受，隊長沈貞巧（Gao）稱見到有個牌寫上「Candy（王家晴）我哋做好朋友」，「我代Candy應承你」。Candy指看到這個牌也笑了。Gao續道：「第一次開騷好緊張，因終於見到大家，但要壓抑心情，不可太過興奮，要保持頭腦清醒。」Candy是城大學生，透露周一（25日）要考試，獲隊友讚犀利，邊排練邊溫書及應付考試。Marf說：「多謝大家陪伴COLLAR第一次演唱會，在後台透過熒幕看到大家入場，好似不真實。」Winka說：「其實好似發生很多事，但眨眼又來到台上，感覺不太真實，不知下次會是幾時，機會不是經常有，我排舞已無以前咁沮喪，因大家一齊相處的時間不知有幾多，現在會一齊享受跳舞，多過驚自己唔識跳。」

李芯駖：與隊友注定是家人

李芯駖（Sumling）表示這個演唱會原定成團後3個月舉行，但經歷很多事，很多起跌及風雨，最後7個人表演給大家睇，非常感恩，以及開心有6名隊友一直陪伴，「我們注定是家人，同大家繼續走下去」。最後她們唱新團歌《Chosen Family》，Candy感觸流淚。她們跟現場觀眾大合照及講拜拜，演唱會於10時30分結束。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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