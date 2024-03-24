【開箱】《炸雞奇遇記》荒誕有趣 柳承龍救女笑中有淚

【明報專訊】影視串流平台Netflix於3月15日推出韓劇《炸雞奇遇記》，由《Moving：超異能族》柳承龍、《假面女郎》安宰弘及《與惡魔有約》金裕貞合演，《炸雞特攻隊》李炳憲執導，故事講述一部神秘機械，能把金裕貞變成一塊炸雞，父親柳承龍與下屬安宰弘為了讓她變回原貌，為此四出奔走。雖然這部喜劇內容荒誕，偏偏這個天馬行空的設定，正是引人入勝之處。

炸雞機器來自太空

《炸雞奇遇記》改編自韓國網漫《炸雞塊》，李炳憲改編兼執導，他擅拍喜劇，代表作包括電影《Dream：夢想代表隊》、《炸雞特攻隊》、《20 Twenty》及韓劇《浪漫的體質》等，《炸》片更在韓國錄得破千萬人次觀看的紀錄。新劇以「非凡機械公司」為背景，講述社長崔善滿（柳承龍飾）與女兒崔敏兒（金裕貞飾）相依為命，視她為掌上明珠；高白中（安宰弘飾）任職該公司實習生，喜歡唱歌並單戀敏兒。某日速遞員送來一部古怪機器，白中以為是消除疲勞機，敏兒聞言心急試用，結果變成一塊炸雞。為了令她變回人類，善滿與白中落力揭開神秘機器的真面目。

經過一輪調查，二人得悉機器共有兩部且互相連結，來自外星科技。話說200年前，4名外星人攜着機器來到地球，把自己變成地球人模樣，卻被才子鄭孝峰（文相勳飾）發現並搶走，透過機器跟貴族少爺交換身分，從此過着富豪生活，至於機器則被遺棄河流，輾轉多年落入機械博士柳仁袁（柳承穆飾）手上，開始研究機器的秘密。柳的侄子柳泰曼（鄭勝吉飾）因食錯藥而急速衰老，希望借助機器回春。4名外星人因遺失機器而滯留地球，為了生計開設炸雞店。敏兒最終能否變回人類，暫不在此劇透，只能說過程感人，故事笑中有淚，體現人性善良與愛。

《炸雞奇遇記》故事天馬行空，幸好劇情簡單易明，大部分內容跟足原著，而且節奏明快，開場10多分鐘敏兒已變成炸雞，透過兩男主角逐步揭開真相，追看性十足，中間加插小故事，令枝節更豐富，例如仁袁追尋機器下落，意外變成一條毛蟲，從此與獨居大叔金培達（梁玄敏飾）同居兩年，每日一起收看韓劇《浪漫的體質》，過程「麻甩」又搞笑。

為了營造喜劇效果，此劇畫面色彩鮮艷，例如白中穿著黃色褲子，外星人全身紫色，還有鮮橙色的炸雞塊等，美術設計應記一功。演員表現亦浮誇，對話期間突然互望繼而爆笑，又出現騎呢肢體動作如扮毛蟲、小鹿等。善滿擔心女兒變成「炸雞」後怕凍，於是為它蓋上紙巾；當炸雞跌落地上，他即大聲慘叫，讓人忍俊不禁。

每集30分鐘易消化

《炸雞奇遇記》觀眾反應好壞參半，有網民批評「笑點在哪兒」、「只有我覺得不好笑嗎」，亦有人讚輕鬆搞笑。事實上，部分劇情相當地道，海外觀眾未必理解，例如敏兒變成炸雞後，混入其他雞塊，白中為了找她，求助前女友兼食評家洪釵（鄭浩妍飾），其間提到二人分手原因，正是飲食習慣不同，女方喜歡把醬汁倒在糖醋肉上，男方覺得沾汁吃更佳，這些地方文化差異，韓國以外觀眾可能不明所以。

《炸》劇共分10集，每集平均只有30分鐘，大約是傳統韓劇的一半長度，明顯經過精心設計，好讓觀眾輕輕鬆鬆便看完一集，而且每集結尾也見心思，例如第3集講到其貌不揚的白中，突然想變靚仔，於是走進神秘機器內高呼「車銀優」，故事戛然而止，讓人好奇他的願望能否成真。導演受訪時稱，自覺原著漫畫很好笑，問過多間製作公司，卻沒人願意投資，直到串流平台出現，才有機會拍成劇集。