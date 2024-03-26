盧瀚霆榮幸伙方皓玟合唱 側田爆喊多謝Edward Chan

【明報專訊】音樂監製Edward Chan（陳浩然）首個音樂作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》前晚假亞博舉行尾場，演出嘉賓包括側田、王菀之、方皓玟、盧瀚霆（Anson Lo）和林一峰等。Edward安排歌手聯乘或互換唱別人的歌，送驚喜給觀眾。側田與林一峰合唱《一支煙的時間》及《一念》，鮮有在港演出的側田獻唱時感觸落淚，「我知道唔應該講嘢，但現在好少在香港，少了一齊玩音樂，真的很多謝Edward，係我低潮時整咗好多首歌幫我」。

Anson Lo與方皓玟合唱《Unlock Me》，Anson Lo說：「今次最開心可以同方皓玟合作，她是超級多元化藝人，能合作是超級大榮幸。」他稱Edward Chan除了是監製，亦是他的恩師。首場演出跌倒的陳柏宇，前晚撐拐杖上台唱《忘記歌詞》。

歌手聯乘合作散發不同味道

Edward謝幕時說：「感謝台前幕後優秀人員幫我完成今次音樂會，沒有他們，我什麼都不是。好多謝各位歌手分享我的音樂，沒有他們演繹，我的音樂亦很難傳給大家。」

Edward騷後受訪，表示很滿意今次作品展能如期做到他心目中想發表的感覺，「兩天演出最重要是發揮到每個歌手的特質，Anson Lo同方皓玟散發出dark的型格，是平時難得見到的演出。姜濤與方皓玟有一種辣味，林一峰與黃妍是青澀，好精彩」。

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