金秀賢未受金賽綸親暱合照影響 《淚之女王》收視14%創新高

【明報專訊】《來自星星的你》金秀賢與《我的出走日記》金智媛合演韓國有線頻道tvN新劇《淚之女王》，上周六播出第5集後，曾與金秀賢傳緋聞的《殺手代父》女星金賽綸隨即透過社交媒體Instagram Story上載二人面貼面的親暱合照，雖然數分鐘後刪除，但已被網民截圖並瘋傳；金秀賢其後透過事務所否認戀情，又質疑女方意圖。《淚》劇前晚播第6集，收視不跌反升至14%，刷新開播以來最高紀錄，並繼續成為同時段冠軍，反映「合照門」對觀眾追劇意欲毫無影響。

《淚之女王》本月9日開播以來，收視節節上升，直至上周六播出第5集，收視比前一集最高位12.9%下滑兩個百分點至10.9%，為該劇首次錄得跌幅。巧合的是，曾跟金秀賢隸屬同一事務所的金賽綸，2022年5月因醉駕被捕而不獲續約，形象直插谷底，於《淚》劇播畢後的周日凌晨透過Instagram Story公開二人的親暱合照；事件引起網民嘩然，有人重提他倆曾在2021年傳緋聞的舊事，金秀賢所屬事務所隨即發表措辭強硬聲明，澄清他倆不是情侶關係，對於金賽綸的意圖亦難以理解。另外，網上出現不必要的猜測和誤解，導致旗下藝人聲譽受損，事務所將透過法律途徑處理。

事後不少網民湧到金賽綸的Instagram留言，狠批她的動機不純，「《淚之女王》是我公餘的減壓良方，為何你要破壞它」、「就算你想暗示曾跟金秀賢拍拖，恐怕亦沒有人會相信」等。昨日有韓媒致電金賽綸，請她表明立場，她回覆指：「正在撰寫聲明，整理妥當之後便會親自告訴大家。」但截稿前仍未有任何公布。昨日有韓媒引述知情人士透露，金賽綸近期「精神狀態相當差，似乎有不可告人的難言之隱」。

有網民擔心金賽綸「合照門」事件影響金秀賢形象之餘，亦導致他主演《淚之女王》收視下跌，事實卻是不跌反升，前晚播出第6集，錄得14%，比上集急升3.1個百分點，刷新開播以來最佳成績；至於同時段播出李寶英與李茂生合演影視串流平台Coupang Play新劇《Hide》第2集，收視微升0.3個百分點至4.3%，被《淚》劇大幅拋離。

《淚之女王》最新一集講述金秀賢到德國尋找「富二代」妻子金智媛，兩人互訴衷情，終於和好如初，度過溫馨甜蜜一夜；怎料金智媛家人為了破壞這段婚姻，藉以牟取私利，擅自打開金秀賢的保險箱，並找到他曾填寫離婚申請書，隨即拍照及傳給金智媛，後者頓失理智，大興問罪之師，夫婦再陷決裂邊緣。