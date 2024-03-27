偕葉巧琳黃妍登日TFT 林奕匡酒店練歌至凌晨

黃妍（左起）、林奕匡和葉巧琳大談登日本TFT合唱一take過趣事。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】林奕匡、葉巧琳與黃妍首次以同門師兄妹陣容合唱歌曲《藝術與科學》，最近齊齊飛赴日本為YouTube音樂頻道The First Take（TFT）演繹新歌，3人非常滿意效果，黃妍自爆事前緊張到失眠，還提早幾天抵埗調節一小時的時差，又擔心臨時表現失準如何執生。

葉巧琳相對輕鬆和淡定，笑言在當地外出「偷食」，「公司本來叫我們留房休息，我跟了工作人員外出食豆腐餐，沒想到回來時聽到林奕匡凌晨12點半仍在酒店房練歌」。3人表示正式演唱時太賣力和認真，因而忘記做表情管理，林奕匡笑說：「我們有很多小動作出現在鏡頭前，不過可能樂迷會喜歡睇到。」

兩女睇死林被仔女恰

林奕匡將於4月底舉行迷你音樂會，打算再邀兩師妹做嘉賓合唱新歌，黃妍笑說：「我是緊張大師，相信現場表演都會心情緊張。」準爸爸林奕匡談到太太李靄璣預產期在8月，現階段要爭取個人空間作曲還歌債，一方面非常期待孩子出世，「嬰兒用品都未買，因為未知孩子性別」。

葉巧琳與黃妍即取笑林奕匡，「他一定是好爸爸，實畀仔女恰」。林奕匡死撐，稱選定做惡爸爸，笑說：「我太太很容易心軟，所以要我做『醜人』，生仔我一定要訓練他硬淨，但生女的話，我不知道會如何。」

記者：鍾一虹

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