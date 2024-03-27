《屍殺列車》導演新劇《寄生獸》下月Netflix上架 李貞賢產後操肌 具教煥掌心圖「示愛」

具教煥出席新劇《寄生獸：灰色部隊》記者會，在掌心繪上「寄生獸」圖案，既有心思又收宣傳之效。

【明報專訊】改編自日本著名漫畫《寄生獸》的韓劇《寄生獸：灰色部隊》，全劇6集下月5日在影視串流平台Netflix上架，身兼該劇編導兩職的《屍殺列車》延尚昊，作率領主角兼《DP：逃兵追緝令》男星具教煥、《屍殺半島》李貞賢及《青春月譚》全少妮等出席首爾記者會；李貞賢表示前年誕女3個月即復工拍《寄》劇，面對大量動作場面，要積極操肌，坦言絕不容易。具教煥稱非常喜歡原著，獲邀演出興奮不已，看他在掌心繪下「寄生獸」圖案，足證所言非虛。

文：蘇珮欣

《寄生獸：灰色部隊》改編自日本漫畫，把故事舞台移至韓國，並配上新的角色設定；講述寄生獸幼蟲降臨全球各地，侵蝕人類大腦並控制人體。鄭秀仁（全少妮飾）遭遇致命車禍卻絲毫無損，原來寄生獸已入侵其身體，成為變種人，她必須與體內寄生獸共存，並對抗殺害寄生獸的組織。灰色部隊隊長崔俊京（李貞賢飾）研究寄生獸，並準備消滅牠們。

身兼編導兩職的延尚昊自言是原著漫畫的粉絲，曾電郵作者岩明均，稱後者對改編成劇集持開放態度，延尚昊大為驚喜，於是放膽創作。延尚昊表示原著講述人類與其他生物能否共存，韓劇版同樣關於共存課題。

女主角全少妮表示劇中運用許多特技效果，「不知道實際打起來會是怎樣，要依靠導演指示及示範，還需要許多想像力才能完成」。全少妮被指頸部肌肉應很結實，因劇中她經常要將頸部搖來擺去。

繼《屍殺半島》後再次與延尚昊合作的具教煥，劇中為尋找失蹤妹妹而四出奔波，而且動作場面不少，他稱應付方法是「吃飽、睡飽、保持安全」，自言是原著漫畫粉絲，加上再度與延尚昊合作，他稱既緊張又快樂，無法拒絕接拍此劇。

同樣曾演出《屍殺半島》的李貞賢透露，延尚昊撰寫《寄生獸：灰色部隊》劇本時，已跟她討論演出，當時她正準備當媽媽，指導演經常傳短訊問她「懷孕未呀？」故她確定有孕後，第一時間通知對方，並且產後3個月便復出，還要應付大量動作戲，對李貞賢來說並不容易，「有許多拿着長槍的場面，重逾10磅，我肩膊上根本沒有肌肉，只好日日拿啞鈴操肌」。

同場資深男星權海驍及金吝勸劇中演刑警，前者被指是片場「開心果」，帶來歡笑，他解釋因年紀較大，大家對他比較好，才這麼說而已。

石原里美新劇下月Netflix上架

另一方面，《戀愛要夠Deep》石原里美與《大奧》龜梨和也合演的朝日電視台春季日劇《Destiny》，4月9日首播，昨宣布開播後翌日會透過Netflix在全球190個國家及地區上架，成為該台首部全球同步播放的劇集。