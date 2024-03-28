姜濤籲「鏡粉」齊心為新片造勢 呂爵安盧瀚霆預告謝票逾百場

【明報專訊】MIRROR全員和ERROR成員吳保錡、193（郭嘉駿）和阿Dee（何啟華）等，昨日現身太古城出席電影《12怪盜》首映禮，吸引大批粉絲撐場，迫爆商場，各自為支持的偶像吶喊，歡呼聲不絕。12子透露稍後會謝票，場數多寡視乎成員工作檔期而定，呂爵安（Edan）透露和盧瀚霆（Anson Lo）各自謝票超過100場；姜濤則希望「鏡粉」齊心為新片造勢，票房大賣，12子可再合作拍戲。

記者：柯美

攝影：劉永銳

12子一起受訪，問他們對票房可有信心？隊長楊樂文（Lokman）稱不敢講，「信心放晒落拍攝」。他們透露稍後會謝票，有指Anson Lo和Edan跑最多場，Edan稱成員謝票場數多寡，視乎大家工作檔期而定，「4日謝票，我每日會走20幾場，和Anson Lo各自謝票超過100場。開心可以見到粉絲，多謝他們支持，會把握機會跟他們見面和交流，因為之後MIRROR會去美加繼續舉行巡迴演唱會，4個站共兩個多星期」。

AK為新片學新技能

Lokman承認之前英國曼城表演為他們注下強心針，「粉絲的熱情，令我們心花怒放」。問到江𤒹生（AK）是否謝票場數最少？AK解釋最近有工作，「拍緊部新戲，已開咗幾組，為部戲我要學新技能，上了一兩堂，很多人都覺得難，但我好快上手，是一人運動，不會有身體碰撞，暫時未能透露」。至於謝票場是否全部粉絲包場？姜濤稱不知道，自己會盡力而為。

Anson Lo未被杜Sir鬧

提到Anson Lo近日拍杜琪峯（杜Sir）新戲，他說：「昨（前）日拍第一組，從來無想過自己能夠和杜Sir合作，好興奮，既緊張又榮幸。」說到杜Sir出名惡，做得不好會鬧人，Anson Lo說：「未鬧過我，之後唔知。戲中演司機，有不少揸車場面，我唔識揸車，之前向有駕駛經驗的朋友請教。我都想考車牌，但未有時間。」杜Sir有否給他意見？他說：「佢話所有嘢都放慢一點去做，做完一個表情才做第二個，自然不代表做得太細，不過這句我都唔明。」

陳卓賢（Ian）之前在英國巡唱時，順道拍攝新歌MV，他說：「英國天氣變幻莫測，由於全日下雨，拍不到原本天氣清爽感覺，但出來的mood不錯，MV再找來柏安妮女兒Natalie（許恩怡）做女主角，但她沒去英國，在香港拍攝，MV已完成，正等待推出。」

Lokman籲粉絲追星安全第一

說到在眾多粉絲中，姜濤的粉絲嗌得最大聲，姜濤表示不知道，希望他們嗌《12怪盜》大聲一點。提到粉絲為見他們，一星期前已在商場紮營，又有粉絲在馬路守候，險象環生，Lokman明白粉絲想見他們，亦知他們辛苦，但安全第一，希望粉絲讀完書才輕鬆出席，別浪費太多時間。

姜濤表示若新片票房成績理想，希望12子再合作，拍一部以競技為題材的電影，或者拍劇，邱士縉（Stanley）說：「拍足球隊，我做教練，負責指導他們練習。」柳應廷（Jer）表示為答謝粉絲支持，跟粉絲一齊拍第二集；李駿傑（Jeremy）則表示開live唱歌派福利。

此外，八達通卡推出12款「MIRROR 12怪盜」卡面系列，12子以一身全黑造型示人，每款售價均為18元（不設按金及儲值額），即日起至7月31日限時在指定網站購買。

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