梁朝偉六度爭影帝有望破紀錄 余香凝兩獎在手增封后信心

【明報專訊】《第42屆香港電影金像獎》頒獎典禮昨日發布最佳男、女主角候選人場刊造型照。今屆影帝之爭特別激烈，獲提名包括林保怡、盧鎮業、梁朝偉、黃子華和大鵬，任何一人脫穎而出都別具意義。林保怡、盧鎮業、黃子華與大鵬均首次挑戰最佳男主角寶座，若奪獎是個人突破；而五度封帝的梁朝偉，如今次勝出，更是創大會及個人紀錄。

林保怡在《白日之下》飾演涉嫌性侵智障女院友的殘疾人士院舍院長，反派角色為他帶來入圍角逐去年金馬獎最佳男配角及本屆金像獎最佳男主角。《金手指》的梁朝偉盡現狂妄乖張性格，有別於他一貫含蓄與低調的風格。盧鎮業在《年少日記》演的老師因在高壓家庭成長而不擅表達感受。黃子華演《毒舌大狀》林涼水早前已獲香港電影編劇家協會最佳電影角色，先拔頭籌。大鵬在《第八個嫌疑人》演橫跨20年的角色，演技大考驗。

誰登金像影后均屬「第一次」

謝安琪、衛詩雅、余香凝、王丹妮與鍾雪瑩，任何一個勝出，都是首次封金像影后。余香凝去年憑《白日之下》獲提名金馬獎最佳女主角，今年獲香港電影評論學會及香港電影導演會年度大獎選為最佳女主角，增強封后信心。鍾雪瑩去年憑《填詞L》得金馬獎提名。《毒舌大狀》王丹妮是繼兩年前獲提名爭影后，今年再次入圍。樂壇天后謝安琪憑《4拍4家族》首度獲影后提名，衛詩雅在喜劇《不日成婚2》的演出也有機會突圍。

娛樂組