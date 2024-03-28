首談周啟生狠批歌藝 認有進步空間 陳蕾助魏念恩燃生存意志

【明報專訊】陳蕾3月初在紅館舉行4場處女紅館騷，任《全民造星V》導師的她邀請了因負面新聞退賽的學員魏念恩（Nathan）任表演嘉賓備受爭議。Nathan再受外界關注，隨即爆出曾跟COLLAR成員許軼撻着，再惹抨擊。Nathan本月18日凌晨疑難受壓力，被發現危坐海邊企圖輕生，及後被送院治療。昨日陳蕾出席活動，表示一直有開解Nathan，用盡方法燃起他對生命的意志，勇敢面對人生。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

陳蕾與洪嘉豪昨日出席彩妝品牌活動，陳蕾完成紅館演唱會後獨自飛往日本九州旅行自駕遊10日。

消化批評認未如理想

提到周啟生在社交平台發文，狠批她在演唱會「彈結他甩皮甩骨，唱歌近乎離晒譜咁走音」，陳蕾承認看過有關報道，大方回應：「做騷時要專注演出，盡量不看報道，完騷後才看，正慢慢消化。我真的有好大進步空間，無論是唱現場還是錄音，都未如理想，對我來說，善意的留言可以令我有進步。」

願給Nathan最多支持

至於邀請Nathan任嘉賓，惹來網民猛烈負評，之後他被爆曾跟許軼拍拖，再被翻舊帳及出言攻擊，未知Nathan是否難承受壓力，危坐海邊企圖輕生，及後被送院治療。陳蕾承認有慰問Nathan，對方有回覆，向來有「樂壇社工」之稱的她表示一直有開解Nathan，願給予他最多的支持和鼓勵。

追問Nathan是否情緒很易波動？陳蕾解釋：「自從總決賽後發生了太多事，每個人遇到這些經歷都會很不開心。我的角色一直是賦予支持與鼓勵，用盡方法燃起他對生命的意志，可以勇敢面對人生，承擔自己要承擔的事。」

陳蕾避正面回應是否邀請Nathan演出變成害了對方，只說唯一令她後悔的是，如果感受到任何人對生命失去鬥志，自己未夠膽盡全力去拉起他。

希望有機會跟古淖文合作

陳蕾與古淖文同屆參加亞視的《亞洲星光大道》，得知對方於無綫歌唱比賽《中年好聲音2》勇奪冠軍，即時傳信息祝賀。陳蕾說：「14年來大家都有保持聯絡，已在電話群組恭喜他。當晚有好多朋友都有入場支持他，可惜我有工作在身未能參與，希望將來有機會合作。」

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