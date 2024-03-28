未走出喪妹之痛 李思林看李玟AI片倍傷感

李思林（右圖）含淚承認有睇過AI李玟（左圖）片段，看後很傷感。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】最近有人以人工智能（AI）令歌后李玟及其他逝去巨星在網絡重生，李玟胞姊李思林昨日出席活動，透露家人仍未走出喪親傷痛，眼濕濕承認有看過李玟AI片段，認為要尊重逝者，若以AI片段懷念冇問題，但用作商業用途或偷呃拐騙就不可以，如同對逝者家人二次傷害。

記者：鍾一虹

李思林昨日到上環出席關注長者精神健康活動，表示留意到社會上大部分長者都患抑鬱症，覺得問題需要正視，希望透過參與公益，鼓勵大眾多關愛身邊人，她也經常陪伴母親，「媽媽以前跟我一起工作，現在年紀大，而且中國人有說最大難關是『白頭人送黑頭人』，她的精神變化都比較大」。李思林承認妹妹李玫（CoCo）過世後，與家人難以走出傷痛，「我覺得我一生都不會走得出傷痛，希望下一世可以，我要自己努力。老人家則有自己方式，媽咪就扮不知道」。

諮詢法律意見 未打算行動

最近有人用AI科技令李玟（CoCo）及其他逝去巨星在網絡重生，身為CoCo胞姊的李思林認為要尊重逝者，見到巨星「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的家人發聲明指不允許這種行為，「用AI片段懷念逝者冇問題，但用作商業用途或者偷呃拐騙就不可以，變成令逝者家人二次傷害」。

李思林表示曾就此事諮詢法律意見，暫時未打算採取法律行動，「知道內地央視有報道，希望藉此提示相關人士將AI影片下架就得，這種事情始終很新穎，大家都不太清楚」。

CoCo大部分遺物已拿回

問李思林有沒有看過CoCo的AI片段？她眼濕濕說：「有，睇到時很傷感，都擔心媽媽見到會嚇死佢。」她透露CoCo大部分遺物已經拿回，要時間處理，至於今年是CoCo出道30周年紀念，李思林表示會睇歌迷意願是否辦紀念活動，她身為家人會擔當從旁扶持角色。

對於今年奧斯卡頒獎禮安排的「逝者致敬」環節，沒有加入CoCo在名單內，可有覺得妹妹被忽略？李思林說：「我沒有留意今年奧斯卡，大家不妨幫我討個公道。」