輝人首次個人巡唱 廣東話冧港迷：愛你哋

【明報專訊】韓團MAMAMOO成員輝人首次舉行個人世界巡迴演唱會《Whee in the Mood[Beyond]in Hong Kong》，前晚假九龍灣國際展貿中心演出；輝人露肩上衣配熱褲登場，賣力跳唱引台下尖叫，隨即以廣東話打招呼，「大家好，我是輝人！」她又吐露心聲，談到今年踏入30歲，適逢出道10周年，意義重大；上月在首爾展開巡演，並揀選香港為海外演出首站，心情既興奮又緊張，起初曾擔心太久沒在外演出會不習慣，但來到現場見滿座，非常多謝大家支持，並再次以廣東話向粉絲示愛，「我愛你哋，心心，世一」。

輝人重提抵港當日，獲粉絲接機歡迎，覺得很開心，大讚香港此行帶給她能量和感動，對她來說動力很大，「我在這裏感到幸福，下次來港開騷必定連開兩場，或考慮巡迴騷再加開香港場次，希望大家不要忘記我，未來也來看我的演出」。輝人稱今年有個好開始，感覺運勢不錯，會一直好下去，多謝新舊粉絲的陪伴。

輝人跳唱後拿紙巾抹汗，留意到香港天氣比韓國熱，又稱韓國也剛轉季，有很多塵蟎引起她鼻敏感，暫未康復，但承諾會做多些好歌給大家欣賞，請粉絲不用擔心；又透露騷前有一天休息時間，「剛好下榻酒店附近有美麗海景，我還跟工作人員食海鮮餐，很好味」。現場隨即播出輝人的日常生活片段，愛吃士多啤梨和飲韓國燒酒的她，分享趣事，「有次在餐廳遇到一名支持我8年的粉絲，他請我吃東西，還送我解酒丸」。

對於香港粉絲能說流利韓語跟她交流，輝人大感神奇，感恩大家的熱情，自覺語言方面不太好，要講不好意思，她搞笑說：「下次來見大家相信我的廣東話不會變流利，但會學多點廣東話跟大家溝通。」其後再以粵語道謝。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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