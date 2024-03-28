【開箱】《捉鬼敢死隊：冰封魅來》 除了懷舊 再沒然後

曾在《捉鬼敢死隊》首集出場的口水怪，亦在新片回歸，製造集體回憶。

【明報專訊】今年正值《捉鬼敢死隊》上映40周年紀念，電影公司乘勢推出最新一集《捉鬼敢死隊：冰封魅來》（Ghostbusters: Frozen Empire），內容大玩懷舊和致敬，例如故事背景重返發源地紐約，元祖級主角標梅利（Bill Murray）、丹艾克萊（Dan Aykroyd）和安妮朴斯（Annie Potts）繼續客串，戲中經典綠色口水怪亦再度登場。除此之外，新片還有什麼可觀之處？

上集編劇執導

2021年上映的《捉鬼敢死隊：魅來世界》最大賣點，正是《Juno少女孕記》導演積遜懷文（Jason Reitman）子承父業，代替《捉鬼敢死隊》第一及二集導演艾芬懷文（Ivan Reitman）並延續該系列的精神與情懷。今集積遜功成身退，《捉鬼敢死隊：冰封魅來》改由上集監製兼編劇基爾肯南（Gil Kenan）執導，無論故事及笑料都變得「兒童向」，明顯為吸引年輕觀眾入場，但又不想得失老主顧，夾硬加插舊人鬼角色，結果變成兩頭唔到岸，情况相當尷尬。

美國票務網站Fandango去年底向超過8000名觀衆調查「2024年最期待十大電影」，結果《捉鬼敢死隊：冰封魅來》排第3位，僅次於《死侍3》（Deadpool 3）和《嘩鬼家族2》（Beetlejuice Beetlejuice）之後。《捉》片上周五（22日）在美國開畫，首周末3日票房收4500萬美元（約3.5億港元）成為票房冠軍。另外，截稿前「爛番茄」網站綜合232篇影評文章，《捉》片獲得不及格的44%，然而觀眾好感度高達84%，正好符合問卷調查結果。

今集故事講述《蟻俠》保羅路德（Paul Rudd）、《失蹤罪》嘉莉浣恩（Carrie Coon）、《怪奇物語》芬禾夫赫特（Finn Wolfhard）與《天賦的禮物》麥根娜姬絲（Mckenna Grace）合力制止鬼王重生後，無論在公在私，關係更進一步，不單成為捉鬼敢死隊的中堅拍檔，保羅更融入嘉莉家庭，成為芬和麥根娜的「繼父」。

舊角色戲分不多

隨着另一鬼王再現人間，紐約變成冰天雪地，新舊兩代捉鬼敢死隊合力抵抗，加上《永恆族》卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）扮演祖傳「馭火師」協助，最後當然邪不勝正。新片故事簡單，沒有多餘枝節，令到薄弱劇情更覺空洞，就算新增馭火師等角色，亦不過為了搞笑，對劇情推進毫無幫助。舊角色以標梅利戲分最少，僅出數個鏡頭，卻總是流露老大不情願的表情，令人摸不着頭腦；另一《捉鬼敢死隊》元老級演員安妮朴斯亦奉命回歸，負責插科打諢，同樣可有可無。

據報今集製作費1億美元（約7.8億港元），估計視覺特技效果支出不成正比，無論是電影開場出現的溝渠惡龍、經典角色綠色口水怪，抑或壓軸亮相的鬼王都製作粗糙，尤其後者鋪排多時，以為大鬧紐約甚至冰封全球？結果僅在消防局現真身，輕易擊敗捉鬼敢死隊，直至麥根娜姬絲一出手便把它收拾，令人覺得草草收場。

新片主題是懷舊和致敬，從角色（標梅利等人）、場景（紐約消防局）、劇情（麥根娜被鬼魂附身）無不對應首兩集，就連棉花糖鬼及口水怪再次亮相，無非為掀起集體回憶，事實只反映編劇技窮。直至電影放映完畢，片尾出現「To Ivan」字句，藉以悼念前年離世的元祖級導演艾芬懷文，對於《捉鬼敢死隊》忠實粉絲來說，或許才是全片最感動之處。

上映日期：3月21日