【開箱】《黃金少年》改編內地小說 岡田將生惡鬥年輕殺人犯

【明報專訊】第48屆香港國際電影節（HKIFF）昨日揭幕，放映來自62個國家及地區合共190多部作品，日本片《黃金少年》（Gold Boy）去年參展東京電影節，今次轉戰香港，分別在今明兩天（29及30日）於香港文化中心及圓方戲院上映。電影改編自內地作家紫金陳的小說《壞小孩》，2020年曾被翻拍成內地劇集《隱秘的角落》，先在影視串流平台愛奇藝上架，點擊率突破20億次，兩年後再於J2頻道播放。

《死亡筆記》式鬥智

《黃金少年》把故事舞台從內地搬到日本沖繩，講述為了奪取東氏集團財產，入贅東家的東昇（岡田將生飾）謀殺岳父母，推他們落懸崖，卻訛稱岳父發病，拉着岳母失足墮崖。然而東昇殺人過程，碰巧被三名少年拍下，13歲中學生安室朝陽（羽村仁成飾）提議好友上間浩（前出耀志飾）和上間夏月（星乃安娜飾）勒索對方，藉以解決生活困境，雙方的心理攻防戰因此展開。

《壞小孩》被譽為內地推理名著，日本傳媒更稱紫金陳是「中國東野圭吾」。《黃金少年》今年3月8日在日本開畫，票房雖然一般，上映首三日僅收3000萬日圓（約150萬港元），口碑卻相當不俗，影評大讚是充滿魅力的鬥智犯罪片。

內地劇合共12集，比原著更深入挖掘主角的心理狀態；電影片長128分鐘，劇情跟小說大同小異，除了部分場景如小說第一、二卷被大幅簡化，省略某些人物描寫，但整體來說，該描述的故事都有提到。《黃金少年》導演是68歲金子修介，最為港迷熟悉的作品該是改編漫畫的真人版電影《死亡筆記》系列，新片主角東昇與朝陽鬥智的過程，跟《死亡筆記》的夜神月與L亦有幾分相似。

電影最大看點是兩位男主角：岡田將生與羽村仁成演技鬥法，前者飾演東昇是個嚴重道德缺陷的殺人犯，他為謀奪家產，先殺岳父母再殺妻子，其後遭朝陽等少年勒索，自尊心受打擊，伺機剷除對方，但沒想到朝陽並非省油燈，他被少年戲弄時，表現憤怒又悲傷，卻故意流露輕鬆表情，令人更覺心寒。

現年16歲的羽村仁成扮演安室朝陽角色變化大，在電影開場時，他是個成績優異的中學生，其後變成殺人不眨眼的少年犯，不僅主導勒索過程，又教唆同伴殺害父親與繼母，當朝陽母親得悉其子惡行，他亦有意滅口。羽村仁成表現獲外界讚賞，有望橫掃日本電影頒獎禮。不過，電影未有詳細解釋安室朝陽的殺人動機，只能歸咎於他是「天生殺人狂」吧？羽村仁成受訪時表示，拍攝期間刻意與其他演員保持距離，好讓他更易入戲。

童星出身演技佳

羽村仁成童星出身，亦是SMILE-UP.（前尊尼事務所）旗下男團Go!Go!kids成員之一，2021年日劇《二月的優勝者～絕對合格的教室》飾演立志考入名牌中學的小學生，同年在《我家的故事》扮演長瀨智也兒子，患有學習障礙。前年他演出以日本諧星組合「錦鯉」為故事藍本的喜劇《游泳！錦鯉》，扮演學生版長谷川雅紀而為人熟悉。

其他演員的表現也恰如其分，例如飾演上間夏月的星野安娜，她把角色的純潔與悲傷表露無遺，還有分別飾演警察的江口洋介、朝陽父母的北村一輝與黑木華，成熟演技令觀眾更投入。《黃金少年》是個血腥的悲劇，東昇與朝陽各自施展以為完美的殺人計劃，最終百密一疏，罪行同被揭破，帶出邪不勝正的訊息。電影節奏明快，即使沒過原著或電視劇，也能充分理解電影劇情。