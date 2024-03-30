《白晝如焚》首映 鄧麗欣：劉以豪是開心果

【明報專訊】《白晝如焚》入選多個電影節，成為「福岡旭日國際電影節」開幕電影，女主角鄧麗欣（Stephy）更奪特別功績賞。

前晚舉行首映禮，Stephy一身性感打扮亮相，稱《白晝如焚》得到大家認同感開心，戲中一人演兩角，因角色不太正常，由年輕到10年後的轉變，拍攝後看回自己的演出，也感受到那種傷痛。她首次跟台灣演員劉以豪合作，大讚對方是開心果，曾教他廣東話，但很快便忘記。劉以豪承認語言天分不太好，初跟Stephy演對手戲時緊張又驚，但覺得她很漂亮，自己也適應了香港拍攝節奏快。

記者：鍾偉茵