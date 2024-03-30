竇靖童認廚藝叻過母親王菲 願跟霆鋒學滑雪

【明報專訊】竇靖童（童童）前晚到尖沙嘴鐘樓為藝術項目「梵高．樂印」開幕禮擔任表演嘉賓，莫文蔚偕老公和媽媽到場支持。專程來港出席活動的童童獻唱3首歌，稱喜歡梵高作品，小時候也愛畫畫，但長大後喜歡寫歌。她表示最近為國語專輯錄音，包辦10首歌作曲填詞，MV則與導演一起構思。問到母親王菲有否給予意見？她說：「不會，她放手讓我自由發揮，她不嚴格。（有新作品都會給母親聽？）不會刻意，但她聽到後會畀意見，多數讚好聽。（會否跟母親合唱？）未有機會，我持開放態度。」母親節將至，問童童會否相約母親慶祝？她表示家人不重視這些節日。

童童去年嘗試拍劇，飾演愛下廚的拳擊手，事前花了半年時間學拳擊，覺得打拳幾好玩。談到廚藝，她說：「還可以。（跟母親相比，誰的廚藝較好？）我叻啲，中、西餐都識，最拿手蛋炒飯。」提到王菲與謝霆鋒經常出外滑雪，問她有否同行？她說：「我不懂滑雪，但有興趣學。（會否叫霆鋒教滑雪？）Yes,sure。」早前她在社交網上傳影片，被發現左右手無名指都戴戒指，再傳已婚？童童笑着否認：「沒有。」

莫文蔚想在港開戶外騷

莫文蔚透露到歐洲必到博物館欣賞名畫，「睇藝術品會帶給我很多靈感」。她透露6月會在北京舉行演唱會，今次全新嘗試，在音樂上會有一些新配搭。她亦想在港搞戶外騷，但場地不多且檔期爆滿，還要考慮天氣問題。

記者：柯美