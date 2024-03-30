賣酒莊自資9億拍戲 籌備40年 《教父》哥普拉新片料進軍康城

哥普拉並非首次自資拍戲，新片《大都會》籌備經年，預料今年內上映，他早前不時在社交平台公開有關新戲的消息。

【明報專訊】《教父》系列金像導演哥普拉（Francis Ford Coppola ）相隔13年再次執導新片《Megalopolis》（暫譯《大都會》），前日在洛杉磯舉行私人試映會，廣邀發行商、明星、導演等約300同業欣賞。據美媒Deadline報道，哥普拉為了這部籌備逾40年的新片，售賣位於納帕谷酒莊的部分業權，籌集1.2億美元（約9.3億港元）自資拍攝。據報電影放映後，全場起立鼓掌，若落實發行，《大都會》將進軍康城影展，情形就如哥普拉當年執導的《現代啓示錄》一樣。

《大都會》由《法拉利》阿當戴華（Adam Driver）、《狂野時速》系列女星妮坦莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）、《絕命律師》艾普斯圖（Giancarlo Esposito）主演，《午夜牛郎》莊威（Jon Voight）和德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）、《罪犯艾蜜莉》奧比帕沙（Aubrey Plaza）、《小行星都市》積遜舒華文（Jason Schwartzman）、《教父》塔莉亞斯雅（Talia Shire）、《變形金剛》沙拉保夫（Shia LaBeouf）及《壯志英魂》史維尼（D.B. Sweeney）等參演。故事講述災後紐約，野心勃勃又理想主義的建築師Cesar（阿當戴華飾），認為重建大都會應該以嶄新物料建構未來的烏托邦，市長Frank（艾普斯圖飾）則認為應該循老路發展，後者的女兒Julia（妮坦莉艾曼紐飾）卻戀上Cesar，夾在情人與至親之間掙扎。

試片惹業界關注

據美媒Deadline報道，《大都會》前日在洛杉磯環球城市大道IMAX戲院舉行試映會，邀請一衆發行商出席；除了有份演出的史維尼、沙拉保夫和哥普拉胞妹塔莉亞斯雅現身外，亦吸引不少圈中台前幕後捧場，包括哥普拉侄兒兼金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）、《愛登士家庭》安芝莉卡侯斯頓（Anjelica Huston）、《異形：羅穆盧斯》佳莉施班尼（Cailee Spaeny）、《教父》阿爾柏仙奴（Al Pacino）、《教父3》安迪加西亞（Andy Garcia），以及導演史派克鍾斯（Spike Jonze）、莊法維奧（Jon Favreau）和戴倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）等，場面熱鬧；似乎大家都心急想知道相隔13年再拍新片的哥普拉會交出什麽成績，尤其《大都會》籌備經年。

據悉有份為《大都會》旁白的《22世紀殺人網絡》男星羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne），上世紀七八十年代跟哥普拉拍攝《現代啓示錄》期間已提及《大》片計劃。早於2007年的一個訪問中，哥普拉曾表示1990年代接連執導《吸血殭屍驚情四百年》、《超級插班生》及《造雨人》，都是為了還債及為《大》片集資。千禧年代開始，該片亦邀請里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等演員圍讀劇本，並且在紐約市拍了約30小時片段，不過2001年911事件後，拍攝計劃擱置，直到2019年才重啓。

同期拍攝紀錄片

《大都會》成本不菲，就像當年《現代啓示錄》，哥普拉選擇自資，甚至售賣了一直賺錢的納帕谷酒莊部分業權，籌足1.2億美元給《大》片，並於2022年11月正式開鏡，去年3月煞科。男主角阿當戴華曾表示，「其中一次最佳的拍攝體驗」。同時《兩顆絕望的心》導演米克費茲斯（Mike Figgis）拍攝《大》片製作過程的紀錄片，訪問了佐治魯卡斯（George Lucas）、馬田史高西斯（Martin Scorsese）及史匹堡（Steven Spielberg）等跟哥普拉同代的導演，預計跟《大》片同步放映。業界估計，《大》片鎖定發行商後，最快會於5月的康城影展亮相；當年《現代啓示錄》亦是在康城世界首映，最後捧走了最高榮譽金棕櫚殊榮。

美媒Deadline報道指雖不能劇透，但《大都會》片長約兩小時13分鐘，高度影像化的寓言故事十分適合在IMAX放映；又稱電影主題複雜，演員表現出色，角色的名字更反映了片中羅馬帝國沒落的元素。《大》片放映前，哥普拉發了親筆信給觀衆，稱一如既往他相信美國，「如果看罷此片能留給大家什麽的，也許是：我們的開國元勳借用了憲法、羅馬法律和參議院來建立沒有國王的革命政府」；他稱如果沒從傳統中學習及引導，美國歷史不可能發生也不會持續。據悉《大》片試片後，觀衆起立鼓掌，安迪加西亞站起來指向哥普拉表示，「這人就是我們拍攝電影的理由」，場面感人。不過網上也有帖文指《大》片像德國片《大都會》與《卡里古拉》的古怪混合；又稱電影放映後觀衆只是禮貌拍掌，指電影不夠商業，找發行應該有點難度。