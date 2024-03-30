奧莉菲亞高文撞期辭演《戀愛修課3》

【明報專訊】早前批評荷李活男女演員待遇懸殊的金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman），一直密密接戲，除了拍攝影視串流平台Netflix王牌劇《王冠》之外，又在Netflix另一校園劇《戀愛修課》飾演男主角傑康納（Kit Connor）的媽媽，不過由於撞期，她早前接受雜誌《福布斯》訪問時透露，不會演出10月播出的《戀》劇第3季。她稱十分可惜，因很愛該劇，所以不排除會在第4季回歸或參演外傳劇。

另一方面，「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與《神話任務》男星洛麥艾蘭尼（Rob McElhenney）入主威爾斯老牌球會域斯咸，更把過程拍成紀錄片集《小球會大明星》（Welcome to Wrexham），首兩季先後在串流平台Disney+上架，第3季原定4月18日首播，現延後至5月上架。另外，《奧本海默》出爐金像獎最佳男配角羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）有份主演HBO新劇《同情者》（The Sympathizer），由《原罪犯》韓國導演朴贊郁執導及監製，預計4月14日首播，昨公開最新預告片段。「鷹眼」謝洛美溫納（Jeremy Renner）主演的《腐敗者與他們的產地》第3季將於6月2日首播，首條先導預告前日曝光。