主持《英國邊忽好》 唐詩詠盼HOY TV開劇再合作

【明報專訊】唐詩詠首度為HOY TV主持節目《英國邊忽好》。她接受主播王凌燕訪問，談到看過很多電影在英國取景，如《摘星奇緣》，自言是因喜歡某齣電影，而想去那個地方的人。她在英國騎馬，但不想讓大家看到片段，「我以為騎馬而已，拍劇都騎過，但節目組要我體驗如何當騎師，我一來到，不是見到真馬，是見到一匹假馬，要先騎假的，誰知一啟動，那匹假馬猶如比賽中那樣，要讓我感受比賽時如何騎馬。當然是很困難也騎不了，因控制不來高聲呼叫，工作人員剪片時大讚好看，我問有何好看，覺得我很逗笑」。

唐詩詠離巢無綫回復自由身，希望跟HOY TV再合作，「如果開劇就好，可能班底會很不同，台前幕後也不同的話，我也可以跟一些新伙伴合作。（離巢後有什麼不慣？ ）以前工作模式很密集，好像休息才是個問題。出來後，最初不慣那種不用拼搏的日子，真的不是每天都有工作。然後我找了很多興趣去學習，學整麵包會遇上很多同學，學懂如何聊天及相處，真正感受到人與人之間如何溝通。過往身邊可能全是工作人員及演員，現在身邊的同學，可能是媽媽或是開舖的，不同人聊不同內容」。不過她笑言學整麵包及編織，身邊全是女生，要學些有男同學的，才有機會結識到可發展的對象。

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