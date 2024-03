next

【明報專訊】在李察基爾(Richard Gere)主演的《衝上雲霄》中扮演嚴格軍官的路易哥薩(Louis Gossett Jr.),成為首名贏得奧斯卡最佳男配角的黑人演員,本月28日在洛杉磯逝世,享年87歲,路易的家人其後證實噩耗,但未有提及其死因。

路易哥薩演出過60多部電影,1983年憑《衝上雲霄》奪得奧斯卡最佳男配角,繼海蒂麥丹尼爾(Hattie McDaniel)及薛尼波達(Sidney Poitier)後,成為第3名贏得奧斯卡的非裔演員。路易同時憑《衝》片贏得金球獎男配角殊榮,並以劇集《根》捧走電視艾美獎。

1969年,路易哥薩與Mamas and the Papas成員獲波蘭斯基(Roman Polanski)的懷孕妻子莎朗蒂(Sharon Tate)邀請到其寓所參加派對,但當時路易先回家洗澡更衣,準備出發時得悉莎朗蒂及其他人遭「殺人王」曼森(Charles Manson)屠殺,路易則逃過一劫。在紐約土生土長的路易2010年宣布患有前列腺癌,並在回憶錄《An Actor and a Gentleman》中憶述身為非裔演員的痛苦經驗,例如在一次駕車旅行途中四度被警方截查。