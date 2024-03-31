【開箱】《迷離星途》 太空鬼故事與創傷後遺症

【明報專訊】《奧本海默》奧斯卡出爐最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）作品經常掀起話題，其舊作《星際啟示錄》講述太空人通過穿越蟲洞為人類尋找新家園的冒險故事，便是其中之一；上周三（27日）在影視串流平台Apple TV+播出第8集大結局的《迷離星途》（Constellation），同樣以太空人為主角，並且結合靈異與科幻，十分燒腦。

太空遇蘇聯乾屍

《迷離星途》講述女主角Jo與歐洲各國的太空人到外太空執行任務，她跟遠在地球的女兒Alice視像通話時，太空艙發生巨響，機件嚴重故障，通訊中斷，太空人Paul更被金屬物插中死亡。Jo奉命往檢查到底撞擊物是什麽時發現身穿蘇聯制服的女乾屍。由於太空站受損嚴重，必須全體撤離，但救生艙只能容納3人，而且要留一人善後及帶回很重要的冷原子實驗資料，最後Jo主動提出留下。獨自留在太空站的Jo爭分奪秒修理，卻聽見有敲門怪聲，然而最後她奇蹟般返回地球。

Jo身體康復後出席會議講述獨自在太空的經過，但沒有人相信她曾看見太空漂浮的女乾屍，稱俄羅斯根本沒相關紀錄；還有很多奇怪事發生，例如已逝世的Paul出現在眼前，她自己則死去；女兒好像對她很陌生；丈夫Magnus指她離開地球前本想離婚，而且她有婚外情傳得很厲害，但這一切Jo都毫無印象，就連家中汽車的顏色也與其記憶相反；甚至在辦公室，工作人員在她面前走過，卻視而不見。醫生認為她患創傷後遺症，開了藥物給她。Jo覺事有蹊蹺，決定親自驗證，發現即使所謂的維他命丸都是專治抑鬱症，不願被看待成精神病患的Jo，決定帶女兒Alice離開，查明真相。

《龍紋身的女孩》瑞典女星盧美拉佩斯（Noomi Rapace）扮演Jo，在《迷離星途》佔戲最重；劇中還有一條支線跟她平衡發展：《絕命律師》祖拿芬賓斯（Jonathan Banks）飾演首批登月的太空人Henry，當年執行任務時發生事故，獨他倖存，但跟Jo一樣，到底如何回到地球，他也說不清楚，但透過量子力學，他解釋了身體的異常，並希望通過自己的研究能返回本來的時空。

節奏較慢 氣氛懸疑

此劇由《神秘博士》（Doctor Who）彼得哈尼斯（Peter Harness）監製及編劇，曾稱《迷離星途》是太空的鬼故事，但蒐集資料期間發現太空人的心理狀况好像在戲劇裏較少觸碰。演員方面，除了盧美拉佩斯和祖拿芬賓斯，還有《奧本海默》占士達斯（James D'Arcy）參演；首兩集的導演米雪麥拿倫（Michelle MacLaren）大有來頭，曾執導《絕命律師》、《絕命毒師》、《權力遊戲》、《X檔案》、《行屍》等劇集，全屬名作。《迷離星途》整體節奏較慢，但拍出懸疑感；第一集講述太空事故，更有種緊張氣氛，加上女主角的迷離經歷，確實如彼得哈尼斯所言，這是太空鬼故事嗎？還是她缺氧所引致的幻覺？謎團解釋了之後，很快又有另一個出現，捉緊觀衆注意力，尤其劇集中段無論是Jo或Henry遇到的異象愈來愈多，更加想知道真相是什麽。