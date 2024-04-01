陳寶珠捧場被戲迷包圍 安德尊讚精彩震撼眼球

【明報專訊】新編粵劇《白蛇‧許仙情越千年》連日來有不少藝人、名人捧場，前晚第五場，陳寶珠（寶珠姐）、安德尊及楊偉誠偕太太張德蘭等為主演的「雙梁配」梁兆明與梁非同打氣。「戲迷公主」寶珠姐現身戲曲中心引起哄動，出入被戲迷包圍。她入後台為花旦梁非同打氣，除讚非同演得好，還大讚武場與科技融合好有新意，同時讚符樹旺演法海好出色。

安德尊專誠到場欣賞《白蛇‧許仙情越千年》，覺得整晚演出好精彩，承認為了非同而來，因為自從在無綫節目《流行都市》訪問過非同之後，好欣賞她學習粵劇的心態，粵劇界要栽培一個人是很艱難的事，需經過很多時間訓練，他知道非同主動學粵劇，並與粵劇結緣很難得，「就只有彭美施（施姐）先會製造這麼大的party，以前睇粵劇感覺好抽象，有好多唔明白，現在有科技配合，幫到好多，非同演白素貞變蛇時，整條蛇走出來，蛇好大，好震撼又立體，觀眾就睇得更加投入」。

樂見粵劇後繼有人

安德尊稱今次真的增廣見識，大讚高潤權師傅的鑼鼓擊樂配合恰到好處，令整套戲好有震撼力，當他看見非同「盜仙草」向後彎腰從高處下來，感覺驚慌， 「好驚她啪一聲跌下來，真係有啲心痛。一名年輕的小妹妹可以有咁高水準演出， 粵劇真係後繼有人，可以有新人承傳下去係好開心，另一場見梁兆明被白蛇嚇死，佢嘭一聲向後跌落地，也嚇我一驚」。

娛樂組

（粵劇文化專刊）