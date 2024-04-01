KCON香港騷 男團ZB1 Ateez人氣最強 孝琳寶拉性感登場

孝琳表演後，笑言觀眾若看不夠，可以本周五來看她在麥花臣場館的演唱會。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】韓國娛樂公司CN ENM主辦的《KCON Hong Kong 2024》一連兩日在亞洲國際博覽館舉行；繼前晚首場演唱會有aespa、BOYNEXTDOOR及Highlight等演出後，昨日輪到男團Ateez、Tempest、Zerobaseone（ZB1）、WHIB，樂隊Day6，日本組合JO1，女團Sistar19、VIVIZ及VVUP等出場，在紅地氈吸引逾千粉絲圍觀，當中又以Ateez與ZB1人氣最強，Sistar19成員寶拉與孝琳打扮性感，亦成為鎂光燈焦點。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

KCON第二晚演唱會，由香港女團Me&擔任暖場嘉賓，她們透露私下愛聽K-pop，特別鍾意Twice及aespa的歌。男團WHIB一連兩日出席KCON活動，他們稱喜獲粉絲支持及關心，得到很大力量。4人樂隊Day6自2017年後再次參加KCON，大感榮幸，綵排時已很興奮，不忘清唱幾句大展歌喉。Sistar19成員寶拉與孝琳穿著低胸裝現身，後者表示以往多次獨自參與KCON，今次有寶拉一起，既感動又安心。她們透露在KCON新舊歌都會唱，孝琳離開時不忘向粉絲大派飛吻。人氣強勁的限定男團ZB1一出場粉絲即時起哄，成員乘機推介新日文歌，稱以春天及櫻花為主題，又即場示範團隊打氣口號。男團Ateez壓軸現身紅地氈，粉絲尖叫聲四起，分別於上月23日及本月3日生日的成員潤浩及星化，更獲全場粉絲合唱生日歌。

昨日下午JO1及孝琳先後登台演出，為晚上演唱會熱身。JO1獻唱《無限大》、《Trigger》及《Tiger》之外，還翻唱男團Seventeen的《孫悟空》。孝琳則趁機宣傳本月5日在港舉行的個人演唱會。

BOYNEXTDOOR狂曬廣東話

另一方面，KCON前晚首場演唱會由女團aespa內地成員寧寧與男團BOYNEXTDOOR成員宰鉉擔任主持。4人男團Highlight打頭陣唱出《Shock》，炒熱氣氛。男團Seventeen師弟TWS接着登場，獻唱新歌《Plot Twist》及《Oh Mymy:7s》。BOYNEXTDOOR則首度公開獻唱4月中發行的新歌《OUR》，讓香港粉絲先聽為快；又以廣東話輪流說出「好開心見到大家」、「好掛住你哋」、「鍾唔鍾意我哋嘅表演呀」、「多謝大家咁熱情歡迎我哋」；並抽出幸運粉絲，實現對方願望。前日剛好出道1周年的男團xikers接力唱出《We Don't Stop》及《Red Sun》，表示見到香港粉絲很開心，品嘗了美食，大讚風景美麗，承諾會經常來港。IZ*ONE成員出身的Yena一口氣獻唱《Good Morning》、《Smiley》及《Smartphone》，展現可愛甜美一面。WayV則帶來勁歌熱舞《On My Youth》、《Love, Talk》及《Poppin' Love》，令現場氣氛高漲。

aespa與半百粉絲同台跳唱

前晚有兩個特別環節，約50名粉絲與女團aespa一同上台演出大熱歌曲《Next Level》，場面感人；據報前日數百名粉絲一早到達亞博參與選拔，最終選出約50人演出。另一環節找來BOYNEXTDOOR唱防彈少年團經典歌《DOPE》。aespa在尾聲唱出《Drama》、《Trick or Trick》及《Spicy》，台下不少粉絲跟着跳舞。Highlight壓軸再度登場，獻唱名曲《BODY》、《Plz Don't Be Sad》及《Beautiful Night》。