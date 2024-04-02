《填詞L》票房450萬 導演黃綺琳無諗total loss 29歲鍾雪瑩首爭影后預陪跑

【明報專訊】鍾雪瑩憑電影《填詞L》角逐《第42屆香港電影金像獎》最佳女主角，對手有《白日之下》余香凝、《4拍4家族》謝安琪、《不日成婚2》衛詩雅和《毒舌大狀》王丹妮；鍾雪處陪跑之勢。《填詞L》導演黃綺琳雖力撐鍾雪瑩得獎，但承認機會很微，「有人話金像獎是『序』有應得，年紀大較着數，我刻意翻查資料，睇候選者幾時生日，發現鍾雪瑩最年輕」。《填詞L》同獲最佳原創電影音樂及最佳原創電影歌曲提名，黃綺琳對此已覺得有交代。《填詞L》上映第四周，票房終捱過450萬，憑口碑帶動，有網民留言要睇第二次。

記者：柯美

攝影：劉永銳

身兼演員及填詞人的鍾雪瑩也自覺封影后機會很微，首次擔正便獲提名最佳女主角已很開心，笑言若勝出，應該贏在《填詞L》是女性電影，全片圍繞着她，戲分由頭擔到尾。她透露最初有人找她演出時以為是騙案，因監製稱會拍一部以填詞為題材的電影後，每隔兩個月傳信息給她說：「《填詞L》搞緊。」之後就沒有下文。

直至半年後給她看導演的著作《我很想成為文盲填詞人》，才知是真的，鍾雪瑩說：「我睇完本書，覺得導演非常有趣，竟然用古典音樂改詞去參加比賽，原來會有人那麼想做一件事，章法錯晒都無所謂，所以很期待拍成電影會是什麼面貌。」

受鄧麗欣一句說話啟發

《填詞L》改編自黃綺琳著作《我很想成為文盲填詞人》，講述她追尋成為專業填詞人夢想，之所以拍成電影，是受鄧麗欣（Stephy）一句說話啟發，黃綺琳說：「Stephy為《金都》錄主題曲時，讚我填寫的歌詞很不錯，問我是否第一次填詞，勾起我以前喜歡填詞，填過很多首demo，夢想成為填詞人，但最終放棄了。重看自己著作的同時，剛巧監製黃鐦又覺得這本書很有趣，想將之拍成電影，便撮合此事。」

黃綺琳與監製自資開拍《填詞L》，製作費280萬，各佔一半，雖然很多演員仗義幫忙或友情價參演，但缺乏資金下，要拍下、停下，待她工作儲夠錢再開工，加上疫情期間拍攝，有幾場來回香港、台灣取景，隔離需時，15日戲分拍足一年。她承認這方法拍攝更浪費金錢，但沒有辦法，如果不開拍，拖拖下可能就不了了之，她堅持繼續拍，因電影是第一部講粵語歌詞的故事，笑言：「當時無諗total loss點算，現在先識驚。」

填詞路難行 轉跑道當編劇

黃綺琳很喜歡粵語歌詞，有聲調和旋律配合是件可愛的事，其他語言沒廣東話放入歌曲那麼有趣，「我人生第一次改編歌詞在中學時期，將《五星級的家》和《半斤八両》放在舞台表演， 當時覺得自己有少少填詞天分和成功感，開始想做填詞人」。

黃綺琳填詞之路並不平坦，因太過辛苦，覺得自己不太適合，2012年寫《我很想成為文盲填詞人》時決定放棄，轉跑道當編劇，「之前簽約一間唱片公司做填詞人，寫這本書之後就沒續約，轉做編劇。我做填詞人投放了那麼多精神和時間，仍然原地踏步，其他人遲過我出道已經成功，又有些人可以安穩掙錢、結婚生仔去另一個階段，自己好像落後大市，孤單感很強，跟戲中劇情相似，最不開心有個歌手睇完我份歌詞之後，疑似抄襲，寫了另一份歌詞向唱片監製推銷」。

鍾慶幸科技進步助入行

黃綺琳之所以揀鍾雪瑩擔任《填詞L》女主角，主要因為對方也是填詞人，年齡亦適合，「聽過鍾雪瑩的作品，覺得她很厲害、很有力量，是可塑性高的演員」。

鍾雪瑩覺得自己做填詞人相對幸運，因年代已不同，「導演填詞的年代是2004年、2005年，當時好靠電子郵件和討論區才搵到一些用樂器演奏的demo。我2015年、2016年接觸填詞，已經可以用電腦，用program撳啲demo出來，所以很多同學用這方法做唱作歌手。另外又有一個叫『埋班作樂』（音樂創作及製作人才培育計劃），學生只要曾經填詞就可以報名，面試成功便會安排音樂監製和一個歌手配對，有很多免費program，令入行變得容易。」

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