宋仲基再演文森佐 擎槍指嚇金秀賢 刺激《淚之女王》收視升至16.1%創新高

【明報專訊】《某一天》金秀賢與《我的出走日記》金智媛合演韓國有線頻道tvN劇集《淚之女王》，開播以來收視節節上升，前晚播出第8集，事先張揚《黑道律師文森佐》宋仲基客串，重演文森佐角色，協助金智媛辦理離婚手續，金秀賢受到他的強勁氣場影響，幻想遭對方擎槍指嚇，場面搞笑，刺激收視急升3.3個百分點，錄得16.1%再度破頂。

《淚之女王》製作費達400億韓圜（約2.3億港元），未播先惹關注，隨着首集收視5.8%，到前晚播第8集已升至16.1%，增幅接近3倍。至於同時段播出JTBC劇集《Hide》，第4集收視升1.6個百分點至5.9%，仍被拋離甚遠。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《淚》劇。

宋仲基自嘲離婚

宋仲基答應客串《淚之女王》，當然跟此劇由《黑道律師文森佐》金熙元執導，以及同一事務所兼兩度合作《太陽的後裔》和《阿斯達年代記》的金智媛有關。前晚他以「文森佐」角色登場，代表金智媛處理離婚事宜，金秀賢透過身邊人得悉他的神秘背景，「有人說他是財閥家的小兒子，亦有人說他是海外派遣軍人，也有人說他乘搭太空船前來，還有人說他根本不是人，而是狼少年」，對白提及都是基哥的代表作《財閥家的小兒子》、《太陽的後裔》、《勝利號》和《狼少年之戀》，網民大讚編劇有心思。

金秀賢受到對方的強勁氣場和複雜背景影響，竟然幻想基哥化身「黑手黨」，擎槍指嚇自己，威脅他簽字離婚，狀甚搞笑。值得一提的是，基哥拒絕接受金秀賢一方以「性格不合」為離婚理由，改為「兩人因為工作漸行漸遠，決定做回好友」，說罷即咬牙切齒，狀甚痛恨的說：「不過據我所知，離婚後沒人會祝福對方。」網民隨即聯想起5年前他跟宋慧喬離婚一事，認為上述對白充滿自嘲味道。

宋慧喬傳拍新劇

金秀賢與金智媛達成離婚協議後，女方跟蹤他到餐廳，偷聽他的說話，終於明白對方的心意。金秀賢因為離婚而受到羞辱，但他仍然決定留在金智媛身邊。另一方面，朴成焄繼續進行吞併女王集團計劃，隨着會長金甲洙病倒，金智媛一家被逼走，金秀賢承諾會從朴成焄手上奪回集團。

提起宋慧喬，韓媒昨日報道她有望演出《我們的藍調時光》編劇盧熙京的新作，兩人曾在《他們的世界》及《那年冬天風在吹》合作，如果消息屬實，今次將是她們第三度拍劇。據悉這部職場劇講述韓國娛樂圈中人的故事，喬妹一方表示收到劇本，現正積極討論接拍事宜。