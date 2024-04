KCON香港騷尾場 Sistar19大跳桌上舞

【明報專訊】一連兩日在亞洲國際博覽館舉行「KCON Hong Kong 2024」群星騷前晚圓滿結束,合共吸引4.5萬人次參與,第二場演出陣容包括Ateez、Day6、JO1、Sistar19、Tempest、VIVIZ及Zerobaseone(ZB1)等,並由ZB1成員章昊及成韓彬擔任主持,福建出世的章昊說得一口流利廣東話,借用《大話西遊》經典對白向歌迷示愛:「如果非要在這份愛上加上一個限期,我希望是一萬年」。

香港新晉女團ME&及韓國女團VVUP擔任暖場嘉賓,然後由ZB1打頭陣,獻唱《In Bloom》迅即把現場氣氛推高,男團Tempest接力表演,日本男團JO1唱出《Fairytale》及《Venus》,首度來港的成員表示此行發現香港有很多人喜歡JO1,對此感到幸福。

女團VIVIZ與半百粉絲一起合唱《MANIAC》,其後ZB1再度登場演唱《Crush》及《Melting Point》,又在台上玩遊戲,模仿隊友日常小動作。輪到樂隊Day6登場,連唱《Welcome to the show》、《You were Beautiful》及《Time of Our Life》。Sistar19帶來新歌《NO MORE(MA BOY)》,成員寶拉與孝琳大跳桌上舞,再唱《Loving U》及《Ma Boy》。相隔多年再度來港,孝琳憶起與隊友乘坐雙層巴士的經歷,寶拉則懷念美味的炒辣蟹。

演唱會尾聲ZB1第三度登場,翻唱男團Wanna One出道歌《Energetic》,為港迷帶來集體回憶。男團Ateez壓軸唱出《Crazy Form》、《Wave》及《BOUNCY(K-HOT CHILLI PEPPERS)》,成員輪流擺出性感、可愛及心心手勢。

文:蘇珮欣