【開箱】《哥斯拉×金剛：新帝國》 怪獸片喜劇化才是票房保證？

【明報專訊】繼《哥斯拉》、《金剛：骷髏島》、《哥斯拉：王者巨獸》和《哥斯拉大戰金剛》後，「怪獸宇宙」（MonsterVerse）最新一集《哥斯拉×金剛：新帝國》（Godzilla×Kong: The New Empire）上周全球同步開畫，首周末票房累收1.94億美元（約15.1億港元）輕易成為冠軍，以製作費1.35億美元（約10.5億港元）計算，已經穩賺不賠，難怪長拍長有。

攜手對付共同敵人

新片沿用《哥斯拉大戰金剛》亞當雲格（Adam Wingard）執導，《鐵甲奇俠3》莉碧嘉荷爾（Rebecca Hall）、《殺手列車》拜仁亨利（Brian Tyree Henry）、《唐頓莊園》丹史提芬（Dan Stevens）、《尚氣與十環幫傳奇》陳法拉和童星姬莉賀圖（Kaylee Hottle）合演，故事延續上集劇情，講述金剛已經撤離骷髏島，搬到地心空洞居住，受到君主組織的監視和照顧，跟留在地面生活的另一泰坦巨獸哥斯拉各據一方，暫時和平共存。

某日君主組織發現地心傳來古怪雜音，世上唯一能與金剛溝通的人類芝雅（姬莉賀圖飾）亦深感不安，於是偕養母安祖絲博士（莉碧嘉荷爾飾）等進入地心調查，揭發邪惡紅猩猩「疤王」及其軍團正伺機而動，金剛未能以寡敵眾，唯有向哥斯拉求助，繼上集攜手對付機械哥斯拉，今次再次合作，誓把威脅人類安危的惡勢力徹底剷除。

搞笑風格老幼咸宜

金剛與哥斯拉的對立關係，再次出現共同敵人而暫且放下成見，某程度就是荷李活警匪片常見的odd couple式拍檔。上集「二對一」打爆了機械哥斯拉，今集更加熱鬧，兩頭泰坦巨獸分別對付「疤王」和受其操控的雪怪「石穆」，形成「二對二」局面，大大增加官能刺激。事實上，今集有不少新舊角色亮相，例如開場未幾即被哥斯拉撕開的長腳蟹「斯庫拉」、邪惡紅猩猩「疤王」、棲身北極洋的海龍「提亞馬特」、噴射超低溫冰霧的「石穆」，以及壓軸登場的巨蛾「摩斯拉」等，喜愛看怪獸片的觀眾應該收貨。

自《哥斯拉》2014年開畫至今，華納兄弟與傳奇影業攜手打造的「怪獸宇宙」系列剛好面世十周年，隨着每集導演不斷換人，電影風格難免有所偏差，亞當雲格亦不例外，最近兩集加入大量喜劇元素，例如幫金剛剝牙，務求令電影變得更闔家歡，《殺手列車》拜仁亨利（Brian Tyree Henry）扮演YouTuber兼陰謀論家伯尼便是最佳例子，全程插科打諢，詐傻扮懵，為博觀眾一笑，但對劇情推進毫無幫助。類似情况跟《陽光兔仔兵》導演泰卡韋迪迪（Taika Waititi）接掌《雷神奇俠》第3及4集，可謂如出一轍。

另外，金剛的機械手套亦是一絕，話說牠被「石穆」噴射冰霧所傷，未能繼續戰鬥，君主組織人員彷彿未卜先知，不單早已為牠設計並生產手套，以備不時之需，而且存放在地心的監測站裏，更厲害的是手套「剛巧」內置治療凍傷的藥水，當金剛戴上手套，藥水同時注入體內，不單藥到病除，戰鬥力更大為提升，都算因禍得福。

陳法拉靠眼神演戲

繼《尚氣與十環幫傳奇》之後，華裔小姐出身的陳法拉參演第二部荷李活片《哥斯拉×金剛：新帝國》，扮演隱居地心的伊維族女王，一邊保護地球上失落的文明，一邊等候能夠召喚「摩斯拉」的救世主現身，雖然戲分不多，角色尚算重要。根據編劇設定，伊維族人毋須透過語言，而是利用心靈感應互相溝通，因此她不用念對白，單靠眼神和表情已可交代劇情，都算演技大挑戰。

值得一提的是，新片上畫之前，影視串流平台Apple TV+去年11月搶先公開劇集《君主組織與神秘巨獸》，交代這個政府秘密機構的前世今生，一度令觀眾誤以為此劇是為《哥斯拉×金剛：新帝國》鋪墊劇情，結果發現兩部作品並無太大關聯，完全可以獨立欣賞，明顯比Marvel電影宇宙（MCU）的「層壓式」觀影手法聰明得多。

上映日期：3月28日