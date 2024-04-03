【娛樂場】《福祿壽訓練學院》發掘扮嘢王接班人 「新會華Dee」陳柏曦變聲仿4天王勁吸like

【明報專訊】要在演藝圈名成利就絕非易事，多少藝人浮沉半生，為等一個表現自己受注目機會。因此真人騷節目大行其道，深受觀眾歡迎，任何人隨時因一次演出爆紅。近日無綫推出由「福祿壽」阮兆祥、李思捷與王祖藍主持的首個扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》，3人在節目升呢導師，變成Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）和Professor Sau（李思捷），在50名入圍者中挑選最具潛質及實力的扮嘢王成為頂級接班人。

3人首集各自盲選8名參賽者入組，部分贏得他們讚賞，並引起網民議論，包括超強顏值「新會華Dee」陳柏曦，一出場已相當吸睛，更能極速變聲模仿劉德華、張學友、黎明、郭富城、譚詠麟和林峯，當中以張學友的「招牌唱歌手」與黎明的「招牌含笑嘴」最傳神。他的演出短片上載一天逾63.9萬點擊次數，吸逾9000個like，人氣旺盛，成爆Reels王。

羅志祥親自鼓勵葉泓聲

當中不乏藝人參賽，包括已解散的天堂鳥成員「大坑小G」葉泓聲、2017年國際小姐澳門代表「選美冠軍」麥嘉欣，還有《聲夢傳奇2》學員「堆填區小龍女」趙頌宜、「深井張國榮」莫家淦、「老翻林峯」鄭詠謙、「我愛林峯」郭浩皇等。

熱愛唱歌跳舞的葉泓聲模仿台灣男星羅志祥（小豬）勁歌熱舞，一番感言更感動3導師和觀眾，大批網民為他打氣、叫他加油、不要放棄。就連被模仿的小豬亦有留意，在社交網轉發葉泓聲表演短片兼留言打氣：「不要害怕被別人否定，最怕的是自己先否定了自己，勇敢的去享受舞台，我們一起加油。」獲小豬親自打氣，葉泓聲感到「超乎想像」及感動，「真的好開心，估不到小豬真的注意到我，仲私信我為我打氣、鼓勵我，又讚我跳得好好，真的幫我注下一支好大的強心針」。

受郭富城啟發當舞蹈員

葉泓聲視很多跳唱歌手為偶像，其中因受郭富城啟發，18歲時加入舞蹈員行列，19歲正式成為郭富城演唱會的舞蹈員，為對方伴舞達5年。至於其他偶像包括小豬和陳偉霆等，一直好想模仿他們。他解釋今次選擇扮小豬，因郭富城已被李思捷扮到出神入化，好難超越，所以他想在李思捷少扮的人裏找一人出來扮，「小豬本身模仿都好叻，唱歌、跳舞同主持都一樣叻，都想做到好似佢咁叻」。葉泓聲預告之後會模仿更多不同類型的跳唱歌手。

《福祿壽訓練學院》

逢周日晚8時30分翡翠台播出